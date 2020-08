Ligue 1 : Lens - PSG reporté, classement et calendrier de la 2e journée

LIGUE 1 - Après sa finale de Ligue des champions, le PSG a eu gain de cause et voit son premier match face à Lens reporté au 10 septembre. Retrouvez les résultats, le premier classement de la saison et le calendrier de la 2e journée.

[Mis à jour le 25 août 2020 à 18h30] Après le report de Marseille - Saint-Etienne lors de la première journée à cause du coronavirus (Marseille pourrait connaître un nouveau report face à Brest après des nouveaux cas), la Ligue 1 voit une nouvelle fois son calendrier chamboulé avec le report de PSG - Lens prévu ce samedi. Après sa finale de Ligue des champions perdue face au Bayern Munich, les Parisiens ont demandé du repos supplémentaire à la Ligue pour pouvoir mieux gérer la transition Ligue des champions / Ligue 1. Ce mardi 25 août, la LFP a donné son accord (avec le diffuseur et le club de Lens) pour reporter la rencontre au 10 septembre. Une décision largement critiquée, notamment du côté du maire de Lens Sylvain Robert qui assure que les Parisiens n'auraient rien réclamé en cas de sacre européen. "Dans un monde où tout irait bien, le Paris Saint-Germain aurait remporté la Ligue des Champions ce week-end, récupéré physiquement en fêtant sa victoire, Thomas Tuchel présenterait la composition de l'équipe avant le départ pour Lens ", a imaginé l'élu, sceptique sur les intentions parisiennes. " (…) Dans la réalité, le PSG a perdu la finale de la Ligue des Champions et à défaut de parader pour sa prochaine rencontre de championnat, souhaite le report du match face au Racing Club de Lens pour récupérer physiquement… Comment expliquer aux supporters sang et or qu'ils devront se déplacer en semaine pour supporter leur équipe parce que le PSG frustré par sa défaite sollicite un report de match ? Les supporters expliqueront sans doute à leur entreprise qu'il faut décaler leur journée de travail du 11 septembre pour récupérer du match… Pas certain que ça ait le même effet !"

Par ailleurs, le club du PSG indique que le retour à l'entrainement se fera le 2 septembre sauf pour les joueurs convoqués par leurs équipes nationales (Lens - PSG est prévu deux jours avant des rencontres internationales.) Pour remplir la case du samedi soir, la Ligue a annoncé le déplacement du match Strasbourg - Nice, prévu initialement dimanche à 17h.

Place à la deuxième journée de Ligue 1, prévue ce week-end. Le premier match est programmé ce vendredi 28 août et verra Lyon accueillir Dijon. Retrouvez l'ensemble du programme ci-dessous. A noter que la 38ème et dernière journée est programmée le dimanche 23 mai 2021 (multiplex). Par ailleurs, cinq journées (J15, J17, J18, J20 et J23) auront lieu en semaine. Notez aussi que les barrages opposant le 18e du classement de Ligue 1 au vainqueur des play-offs de Ligue 2 se joueront les jeudi 27 mai (aller) et dimanche 30 mai 2021 (retour). Découvrez le calendrier complet sur le site de la LFP.

Le programme de la 2e journée :

Vendredi 28 août 2020

A 21h : Lyon-Dijon (Téléfoot)

Samedi 29 août 2020 :

A 17h : Rennes-Montpellier (Téléfoot)

A 21h : Strasbourg-Nice (Canal +)

Dimanche 30 août 2020 :

A 13h : Reims-Lille (Téléfoot)

A 15h : Saint-Etienne-Lorient (Téléfoot)

A 15h : Metz-Monaco (Téléfoot)

A 15h : Angers-Bordeaux (Téléfoot)

A 15h : Nantes-Nîmes (Téléfoot)

A 21h : Brest-Marseille (Téléfoot)

Jusqu'à l'an passé, c'est Canal+ (3 matchs par journée) et beIN Sports (7 matchs par journée) qui assurait la retransmission des matchs de Ligue 1 à la télévision. A partir de cette saison 2020-201, et pour une période courant jusqu'en 2024, c'est Mediapro qui a récupéré la majorité des droits TV du championnat de France de foot. Le nouveau diffuseur, via sa chaîne Téléfoot, proposera 8 matchs par journée, tandis que Canal+ conserve la diffusion de 2 matchs par journée (samedi à 21h et dimanche à 17h. La répartition des matchs :

1 match le vendredi à 21h sur la chaîne Téléfoot

1 match le samedi à 17h sur la chaîne Téléfoot

1 match le samedi à 21h sur Canal+

1 match le dimanche à 13h sur la chaîne Téléfoot

4 matchs le dimanche à 15h sur la chaîne Téléfoot

1 match le dimanche à 17h sur la chaîne Téléfoot

1 match le dimanche à 21h sur Canal+

Voici donc le premier classement de la Ligue 1 2020-2021 où Nîmes apparaît en tête.

Rapide coup dil sur le classement à la suite des 7 premiers matchs de la 1ere journée de @Ligue1UberEats ! pic.twitter.com/rUYiqZ5Q4S — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) August 23, 2020

La Ligue de football professionnel (LFP) avait établi, le 30 avril dernier, un classement sur la base d'un un indice de performance prenant en compte le nombre de points marqués sur tous les matchs joués, pour cette saison de Ligue 1 2019-2020, stoppée par le coronavirus. En conséquence, le PSG, sacré champion, l'OM et Rennes sont qualifiés pour la Ligue des champions, Lille pour la Ligue Europa, tandis que le cinquième et le sixième peuvent aussi espérer participer à la "petite" Coupe d'Europe en fonction du résultat de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue (si les vainqueurs des trophées sont déjà qualifiés pour l'Europe via le championnat, ils libèrent une place supplémentaire).