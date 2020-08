Ligue 1 : OM - Saint-Etienne reporté, le calendrier de la 1ere journée

LIGUE 1 - C'est ce vendredi 21 août que débute la première journée de Ligue 1 2020-2021 dans un contexte troublé par l'épidémie de coronavirus. Le match OM - Saint-Etienne a ainsi été reporté suite à l'annonce de cas de Covid-19. Voici le programme complet du week-end et les prochains rendez-vous à suivre.

[Mis à jour le 21 août 2020 à 11h09] Coup d'envoi ce vendredi 21 août de la nouvelle saison de Ligue 1 2020-2021. Après plus de cinq mois de pause forcée en raison de l'épidémie de coronavirus, le football français va reprendre ce week-end à l'occasion de la 1ere journée du championnat. Cela faisait 152 jours qu'un match de Ligue 1 n'a pas eu lieu ! Cette reprise se fera toutefois dans un climat tendu et très contrôlé. Distanciation sociale, protocole sanitaire strict dans les clubs, affluences limitées dans les stades (5000 personnes maximum)... C'est une Ligue 1 très particulière qui va débuter ce week-end avec la rencontre entre Bordeaux et Nantes ce vendredi soir.

Le programme de cette 1ere journée est en plus amputé de plusieurs matchs. Suite à leur parcours européen lors du Final 8 de Ligue des champions (l'OL a été éliminé mercredi en demi-finale, le PSG disputera la finale dimanche contre le Bayern Munich), Lyon et Paris ont vu leurs matchs d'ouverture prévus contre Montpellier et Metz être décalés. Le club de Montpellier faisant face à plusieurs cas de Covid-19, la rencontre aurait sans doute été annulée de toute façon. Un autre match n'aura pas lieu ce week-end et pas des moindres, celui devant opposer l'Olympique de Marseille à l'AS Saint-Etienne. En raison de plusieurs cas avérés de Covid-19 au sein de l'effectif marseillais, et en vertu du protocole sanitaire mis en place, la rencontre a été reportée par la Ligue de football professionnel (LFP). "Selon le protocole d'organisation des matchs, la Commission des Compétitions de la LFP décide donc de reporter le match Olympique de Marseille / AS Saint-Etienne au mercredi 16 ou jeudi 17 septembre 2020 sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires au sein du club de l'Olympique de Marseille", expliquait la LFP dans un communiqué cette semaine. Retrouvez le calendrier complet ci-dessous.

La première journée de la saison 2020/2021 de la Ligue 1 Uber Eats est donc prévue ce week-end du 22 et 23 août 2020, tandis que la 38ème et dernière journée est programmée le dimanche 23 mai 2021 (multiplex). Par ailleurs, cinq journées (J15, J17, J18, J20 et J23) auront lieu en semaine. Notez aussi que les barrages opposant le 18e du classement de Ligue 1 au vainqueur des play-offs de Ligue 2 se joueront les jeudi 27 mai (aller) et dimanche 30 mai 2021 (retour). Découvrez le calendrier complet sur le site de la LFP.

Le programme de la 1ère journée :

Vendredi 21 août 2020

A 19h : Bordeaux-Nantes (Téléfoot)

Samedi 22 août 2020 :

A 17h : Dijon-Angers (Téléfoot)

A 21h : Lille-Rennes (Téléfoot et Canal +)

Dimanche 23 août 2020 :

A 13h : Monaco-Reims (Téléfoot)

A 15h : Nîmes-Brest (Téléfoot)

A 15h : Lorient-Strasbourg (Téléfoot)

A 17h : Nice-Lens (Canal +)

Mardi 15 septembre 2020 :

A 21h : Montpellier-Lyon (Téléfoot)

Mercredi 16 septembre 2020 :

A 21h : PSG-Metz (Téléfoot)

Jeudi 17 septembre 2020 :

A 21h : Marseille-Saint-Etienne (Téléfoot)

Jusqu'à l'an passé, c'est Canal+ (3 matchs par journée) et beIN Sports (7 matchs par journée) qui assurait la retransmission des matchs de Ligue 1 à la télévision. A partir de cette saison 2020-201, et pour une période courant jusqu'en 2024, c'est Mediapro qui a récupéré la majorité des droits TV du championnat de France de foot. Le nouveau diffuseur, via sa chaîne Téléfoot, proposera 8 matchs par journée, tandis que Canal+ conserve la diffusion de 2 matchs par journée (samedi à 21h et dimanche à 17h. La répartition des matchs :

1 match le vendredi à 21h sur la chaîne Téléfoot

1 match le samedi à 17h sur la chaîne Téléfoot

1 match le samedi à 21h sur Canal+

1 match le dimanche à 13h sur la chaîne Téléfoot

4 matchs le dimanche à 15h sur la chaîne Téléfoot

1 match le dimanche à 17h sur la chaîne Téléfoot

1 match le dimanche à 21h sur Canal+

La Ligue de football professionnel (LFP) avait établi, le 30 avril dernier, un classement sur la base d'un un indice de performance prenant en compte le nombre de points marqués sur tous les matchs joués, pour cette saison de Ligue 1 2019-2020, stoppée par le coronavirus. En conséquence, le PSG, sacré champion, l'OM et Rennes sont qualifiés pour la Ligue des champions, Lille pour la Ligue Europa, tandis que le cinquième et le sixième peuvent aussi espérer participer à la "petite" Coupe d'Europe en fonction du résultat de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue (si les vainqueurs des trophées sont déjà qualifiés pour l'Europe via le championnat, ils libèrent une place supplémentaire).