Ligue 1 : Paris large leader, l'OM sur le podium... Résultats et classement

Ligue 1. En s'imposant face à Monaco, le PSG poursuit son cavalier seul en tête de la Ligue 1 alors que l'OM a profité du faux pas de Rennes pour récupérer la 2e place du classement.

07:45 - "Je ne pensais pas qu'on pouvait gagner" avoue Kombouaré La 18e journée de Ligue 1 a commencé sur les chapeaux de roue. Les Canaris sont parvenus à renverser le Racing club de Lens dans un match fou (3-2). Menés de deux buts, les hommes d'Antoine Kombouaré ont complètement inversé la tendance à la plus grande surprise de l'ancien entraineur du PSG. "il fallait surtout les relever à la mi-temps, leur dire que c'était possible de revenir. De gagner, non. Ça, d'abord, je n'y pense pas. C'était marquer un but, peut-être les faire douter, ne pas en prendre un troisième, après tout peut se passer... Et ils ont été formidables."

07:00 - Le bilan de cette 18e journée de Ligue 1 Cette 18e journée de Ligue 1 aura offert 27 buts. La bonne opération du week-end est certainement à mettre à l'actif de l'OM qui s'est imposé sans encaisser le moindre but sur la pelouse de la meilleure attaque d'Europe, le Racing club de Strasbourg. Grâce à ce succès les Olympiens repassent deuxièmes avec un match en retard. De l'autre côté du classement, les choses ne s'arrangent pas pour l'AS Saint-Etienne et Lorient qui se sont inclinés et qui continuent de couler.

12/12/21 - 22:38 - PSG - Monaco : ⌛ le Paris Saint-Germain s'impose face à l'AS Monaco (2-0) A l’issue de cette rencontre, la possession de balle s’établit légèrement à l’avantage du Paris Saint-Germain (57% contre 43% pour AS Monaco), qui termine avec l’avantage au score (2-0). Pourtant, c'est l'AS Monaco qui s'est créé le plus d’opportunités avec 4 tirs cadrés, contre 2 pour Paris Saint-Germain. PSG - Monaco en direct

12/12/21 - 21:50 - PSG - Monaco : Début de la 2e mi-temps Le coup d’envoi de la 2e mi-temps a été donné par l’arbitre de la rencontre, à Paris. Le score est de 2-0. PSG - Monaco en direct

12/12/21 - 21:33 - PSG - Monaco : Benoit Bastien siffle la mi-temps à Paris L'AS Monaco domine territorialement mais de manière stérile : à la pause, la possession de balle est certes à l’avantage de l'AS Monaco (54% contre 46%), mais c’est le Paris Saint-Germain qui a réussi le plus de tirs cadrés (2 contre 1) et qui mène au score (2-0). PSG - Monaco en direct

12/12/21 - 21:30 - PSG - Monaco : ⚽ Et de deux pour le Paris Saint-Germain grâce à Kylian Mbappe (2-0) ! Kylian Mbappe inscrit le deuxième but du Paris Saint-Germain, qui double donc la mise à la 45e minute de jeu dans cette 1e mi-temps, au Parc des Princes. Il va falloir que les Monégasques se réveillent et vite s'ils veulent revenir au score ! PSG - Monaco en direct

12/12/21 - 20:56 - PSG - Monaco : ⚽ Penalty transformé par Kylian Mbappe (1-0) ! Et c'est Kylian Mbappe qui se charge de transformer ce penalty pour le Paris Saint-Germain ! Le ballon finit dans les filets adverses et le score passe à 1 à 0 au Parc des Princes. PSG - Monaco en direct

12/12/21 - 20:56 - PSG - Monaco : Penalty pour le Paris Saint-Germain ! Benoit Bastien indique un penalty au bénéfice du Paris Saint-Germain. Le score pourrait bientôt évoluer du côté du Parc des Princes. PSG - Monaco en direct

12/12/21 - 20:55 - PSG - Monaco : L'arbitre a tranché ! Après avoir consulté la vidéo pour des soupçons de faute dans la surface, Benoit Bastien fait part de sa décision définitive : penalty en faveur du Paris Saint-Germain ! PSG - Monaco en direct

12/12/21 - 20:55 - PSG - Monaco : Arbitrage vidéo en cours pour une faute dans la surface ! Le jeu est arrêté à Paris : l'arbitre hésite à signaler un penalty pour le Paris Saint-Germain après un geste litigieux dans la surface et fait appel à la VAR. PSG - Monaco en direct

12/12/21 - 20:45 - PSG - Monaco : ⏱️ Début du match PSG - Monaco ! Le coup d’envoi de ce duel entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, au Parc des Princes. PSG - Monaco en direct

12/12/21 - 18:55 - Strasbourg - OM : ⌛ Fin du match à Strasbourg (0-2) ! Si l'Olympique Marseille termine le match avec l’avantage à la marque (0-2) et plutôt la maîtrise du ballon (46%-54%), le RC Strasbourg a eu des munitions dans cette rencontre au regard d’autres statistiques. Les Strasbourgeois ont par exemple cadré autant de tirs que leurs adversaires (3) et auraient pu inverser le cours du match avec un peu plus d’efficacité. Strasbourg - OM en direct

12/12/21 - 18:45 - Strasbourg - OM : ⚽ Deuxième but pour l'Olympique Marseille (0-2) ! Duje Caleta-Car inscrit un nouveau but pour l'Olympique Marseille, qui double donc son écart à la 82e minute dans cette 2e mi-temps, au Stade de la Meinau. Les Strasbourgeois sont désormais contraints de réagir et vite ! Strasbourg - OM en direct

12/12/21 - 18:26 - Strasbourg - OM : ⚽ Premier but de Bamba Dieng pour l'Olympique Marseille (0-1) ! Bamba Dieng lance les hostilités pour l'Olympique Marseille à la 62e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Le match entre le RC Strasbourg et l'Olympique Marseille est désormais lancé : nous en sommes à 0 à 1 au Stade de la Meinau ! Strasbourg - OM en direct

12/12/21 - 18:07 - Strasbourg - OM : Début de la 2e période La 2e mi-temps démarre entre le RC Strasbourg et l'Olympique Marseille, à Strasbourg, où Mikael Lesage signale le coup d’envoi. Le rappel du score : 0-0. Strasbourg - OM en direct

12/12/21 - 17:51 - Strasbourg - OM : C'est la pause à Strasbourg entre Strasbourg et OM L'Olympique Marseille a la maîtrise du ballon mais manque cruellement d’efficacité : à la mi-temps, la possession de balle est en effet nettement en faveur de l'Olympique Marseille (62% contre 38% pour le RC Strasbourg), mais les deux équipes se sont créées autant d’occasions de créer le danger devant le but, avec 0 tirs cadrés et sont pour le moment dos-à-dos (0-0). Strasbourg - OM en direct

12/12/21 - 17:05 - Strasbourg - OM : ⏱️ C'est parti pour le match entre le RC Strasbourg et l'Olympique Marseille ! Le coup d’envoi de cette confrontation entre le RC Strasbourg et l'Olympique Marseille vient d’être donné par Mikael Lesage, à Strasbourg. Strasbourg - OM en direct

12/12/21 - 16:57 - Troyes - Bordeaux : ⌛ C'est terminé au Stade de l'Aube (1-2) ! Les Girondins de Bordeaux a donné aujourd’hui une leçon d’efficacité à son adversaire. Lors de ce match, l'ESTAC Troyes a ainsi affiché des meilleures statistiques en termes de possession de balle (63% - 37%) et de nombre de tirs cadrés (5 contre 3) mais doit pourtant concéder la défaite (1-2). Troyes - Bordeaux en direct

12/12/21 - 16:53 - Rennes - Nice : ⌛ C'est terminé au Roazhon Park (1-2) ! L'OGC Nice a donné aujourd’hui une cruelle leçon d’efficacité à son adversaire. Pendant cette rencontre, le Stade Rennais a ainsi affiché des meilleures statistiques en termes de possession de balle (60% - 40%) et de nombre de tirs cadrés (10 contre 4) mais s’incline néanmoins sur le score de 1-2. Rennes - Nice en direct

12/12/21 - 16:52 - Angers - Clermont : ⌛ Jeremy Stinat siffle la fin de la rencontre à Angers (0-1) Une indiscutable domination au niveau de la possession de balle (60% contre 40%), un total de tirs cadrés en sa faveur (4 tirs cadrés contre 3)… mais c’est bel et bien avec un désavantage au score (0-1) que l'Angers SCO termine ce match. Il lui a manqué plus de réalisme pour revenir dans ce match, face à un adversaire qui a réussi le coup parfait aujourd’hui. Angers - Clermont en direct

12/12/21 - 16:50 - Metz - Lorient : ⌛ Fin du cauchemar pour les Lorientais au Stade Saint-Symphorien (4-1) Le FC Metz s’en sort bien : à l’issue de cette rencontre, la possession de balle s’établit largement à l’avantage du FC Lorient (65% contre 35% pour FC Metz), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 5 tirs cadrés contre 3 pour FC Metz, mais qui s’incline donc sur le score de 4-1. Metz - Lorient en direct

12/12/21 - 16:40 - Angers - Clermont : ⚽ But à Angers signé Mohamed Bayo (0-1) ! Et c'est le but ! Le Clermont Foot glane un but sur ce penalty de Mohamed Bayo. Nous voilà à 0-1 au Stade Raymond Kopa ! Angers - Clermont en direct

12/12/21 - 16:40 - Angers - Clermont : La VAR confirme la faute ! La décision est tombée pour le Clermont Foot : et c'est un penalty qui est sifflé par Jeremy Stinat après un appel à la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 2e mi-temps ! Angers - Clermont en direct

12/12/21 - 16:39 - Angers - Clermont : Arbitrage vidéo en cours pour une faute dans la surface ! Le jeu est arrêté à Angers : l'arbitre hésite à siffler un penalty pour le Clermont Foot après un geste litigieux dans la surface et fait appel à ses collègues de la vidéo. Angers - Clermont en direct