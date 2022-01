"CAN 2022 : le Cameroun en quarts et endeuillé, les résultats"

CAN 2022. Suite des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations avec la qualification du Cameroun pour les quarts de finales. Une rencontre marquée par un mouvement de foule qui a coûté la vie à de nombreuses personnes.

[Mis à jour le 25 janvier 2021 à 08h57] Dans une rencontre très étrange face aux Comores, privés de leur gardien et obligés de jouer avec un latéral de formation dans les cages, le Cameroun a fait le travail pour rejoindre les quarts de finale de la CAN en s'imposant 2-1 grâce à des buts de Toko Ekambi et Aboubakar. Au prochain tour, les Lions Indomptables affronteront la Gambie qui a éliminé la Guinée. Pour le moment nous connaissons deux des quatre quarts de finale avec Tunisie - Burkina Faso et Cameroun - Gambie.

Malheureusement, en marge de la rencontre du Cameroun, un mouvement de foule a provoqué la mort de huit personnes dont un enfant selon le dernier bilan. Selon le ministère de la Santé, la bousculade s'est produite à l'entrée sud du stade d'Olembé à Yaoundé. Les victimes ont été " immédiatement transportées " à bord d'ambulances mais " le trafic routier intense, a ralenti le transport ", selon le rapport. Un bébé aurait également été piétiné par la foule, toujours à l'extérieur du stade, au moment du contrôle du passe sanitaire, selon le ministère de la Santé.

Vous pouvez suivre sur cette page l'ensemble des résultats de la CAN 2022 avec une mise à jour quotidienne dès la fin des matchs.

Phase de poules

Tout au long de la Coupe d'Afrique des nations 2022 vous pourrez suivre un large choix de match en live via notre site avec les meilleures affiches de la phase de poules et toutes les rencontres à partir des huitièmes de finale.

La Coupe d'Afrique des nations se déroule habituellement tous les deux ans, les années impaires, pour ne pas entrer en collision avec la Coupe du monde ou l'Euro, mais pour cette 33e édition a dû être décalée de 2021 à 2022 en raison des contraintes liées à la crise sanitaire. Par ailleurs, après une programmation en été lors de l'édition précédente, la CAN 2022 retrouve des dates plus habituelles, en hiver, du 9 janvier au 6 février.

La Coupe d'Afrique des nations 2022 est organisée par le Cameroun. C'est la deuxième fois de l'histoire que la compétition est organisée par le pays après celle de 1972.

Cette Coupe d'Afrique des nations 2022 se déroulera en deux étapes : d'abord les matchs de poule, du 9 au 20 janvier, puis la phase finale avec les huitièmes de finale du 23 au 26 janvier, les quarts de finale les 29 et 30 janvier, les demi-finales les 2 et 3 février, puis le match pour la troisième place et la finale le dimanche 6 février 2022. Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les huitièmes de finale. En cas d'égalité, ce sont les critères suivants qui permettront de les départager : le plus grand nombre de points obtenus lors du match entre les deux équipes, puis la meilleure différence de buts générale, puis la meilleure attaque. Si deux nations sont encore à égalité, on procède alors à un tirage au sort. Voici le calendrier complet :

Mardi 25 janvier

Huitième de finale Sénégal - Cap Vert, à Bafoussam

Huitième de finale Maroc - Malawi, à Yaoundé

Mercredi 26 janvier

Huitième de finale Côte d'Ivoire - Egypte, à Limbe

Huitième de finale Mali - Guinée équatoriale, à Douala

Samedi 29 janvier

Quart de finale : Tunisie - Burkina Faso, à Garoua

Quart de finale 2 Gambie - Cameroun, à Douala

Dimanche 30 janvier

Quart de finale 3 (vainqueur huitième de finale 7 - vainqueur huitième de finale 6), à Yaoundé

Quart de finale 4 (vainqueur huitième de finale 5 - vainqueur huitième de finale 8), à Douala

Mercredi 2 février

Demi-finale 1 (vainqueur quart de finale 1 - vainqueur quart de finale 4), à Douala

Jeudi 3 février

Demi-finale 2 (vainqueur quart de finale 2 - vainqueur quart de finale 3), à Yaoundé

Dimanche 6 février

Finale, à Yaoundé ; finale pour la 3e place, à Yaoundé

La composition des six groupes de la phase de poules de cette édition 2022 de la Coupe d'Afrique des Nations a été déterminée lors du tirage au sort effectué le 17 août dernier.

Groupe A : Cameroun, Burkina Faso, Ethiopie, Cap-Vert

Groupe B : Sénégal, Zimbabwe, Guinée, Malawi

Groupe C : Maroc, Ghana, Comores, Gabon.

Groupe D : Nigeria, Egypte, Soudan, Guinée-Bissau

Groupe E : Algérie, Sierra Leone, Guinée Equatoriale, Côte d'Ivoire

Groupe F : Tunisie, Mali, Mauritanie, Gambie

Pour regarder les matchs de la Coupe d'Afrique 2022 en direct à la TV, il faudra se diriger vers beIN Sports. La diffusion de la totalité des matchs sera proposée aux téléspectateurs, sur les différentes chaînes du diffuseur (chaîne beIN Sports 1, beIN Sports 2...). Comme d'habitude, la retransmission en streaming sera disponible sur le site beIN Connect, également réservé aux abonnés.