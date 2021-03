"Pierre Ménès : le documentaire de Marie Portolano, "l'affaire de la jupe"... Il s'explique dans TPMP"

PIERRE MENES. Canal+ aurait protégé son célèbre chroniqueur en censurant une partie du documentaire de la journaliste Marie Portolano, dénonçant les violences sexistes dans le milieu du journalisme sportif, qui mettait en cause Pierre Ménès. Accusé d'agressions sexuelles, ce dernier a prévu de s'exprimer ce soir dans l'émission de Cyril Hanouna.

[Mis à jour le 22 mars 2021 à 18h26] Pierre Ménès est dans la tourmente depuis la diffusion, hier soir sur Canal+, du documentaire de la journaliste Marie Portolano, "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste", dans laquelle le chroniqueur n'apparaît pas. C'est justement son absence qui suscite la polémique depuis 24 heures. Selon le site Internet Les Jours, une partie de ce documentaire, consacré au sujet du sexisme dans le milieu du journalisme sportif et qui donne la parole à de nombreuses journalistes, a été "coupée au montage" : en clair, la chaîne cryptée aurait exigé que plusieurs passages mettant en cause Pierre Ménès, chroniqueur du Canal Football Club, ne soient pas diffusés, afin probablement de protéger ce dernier. Il y était notamment question de la scène qui s'est déroulée le 28 août 2016, sur le plateau de l'émission du CFC, hors antenne mais devant le public du studio d'enregistrement : ce jour-là, Ménès aurait soulevé la jupe de Marie Portolano (la réalisatrice du documentaire travaillait à l'époque avec lui sur cette émission) et lui aurait attrapé les fesses, avant de recevoir en retour une gifle de la jeune femme. La version non censurée du documentaire revenait également sur un baiser volé à Isabelle Moreau, autre ancien journaliste du Canal Football Club, en 2011, lors de la centième de l'émission et montrait les larmes de la journaliste au visionnage de la vidéo. Des passages que les téléspectateurs n'auront pas vu non plus.

Toujours d'après le site Internet Les Jours, le documentaire incluait aussi un passage où Pierre Ménès réagissait à ces épisodes, et où il estimait notamment qu'Isabelle Moreau réagissait " à l'aune de #Metoo, de la société d'aujourd'hui" et où il affirmait ne pas se souvenir de l'agression contre Marie Portolano. Contactée par Les Jours, Pierre Ménès a par ailleurs indiqué : " Moi, je n'ai rien à dire. Je suis aux ordres de ma direction, moi. Moi, si ma direction n'a rien à dire, je n'ai rien à dire non plus. Surtout si c'est pour m'accuser de conneries et de merde. Si votre papier, c'est pour dire de la merde et relayer des conneries, ça m'intéresse pas". Le chroniquer a pourtant décidé, semble-t-il, de briser le silence puisqu'il doit s'exprimer ce soir sur le plateau de Touche Pas à Min Poste, présentée par Cyril Hanouna, qi promet également de montrer "l'intégralité des séquences qui n'ont pas été diffusées dans le documentaire" :