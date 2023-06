Karim Benzema : secrets, parcours et controverses… Sa face cachée

Le 10 décembre 2011, il n'aura fallu que 25 secondes à KB9 pour profiter du mauvais dégagement de Victor Valdes et inscrire le but le plus rapide de l'histoire du Clasico. Tout juste un an après la fameuse pique du chat de Mourinho... "Pour certains, c'était marrant, moi, ça ne me faisait pas rire. Je suis parti le voir. On jouait à la maison contre Majorque. Je me suis expliqué avec lui, en lui disant sincèrement ce que j'avais à lui dire. Il m'a serré la main en me disant : 'Tu dois me montrer'. Le soir on a gagné 1-0, j'ai marqué. A partir de ce moment-là, tout est allé pour le mieux", rappela Benzema à L'Equipe en 2021.