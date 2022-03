Europa League : quels adversaire pour Lyon et l'OM ? Heure et chaîne TV du tirage au sort

LIGUE EUROPA 2022.Après sa qualification en quarts de finale de l'Europa League, l'Olympique Lyonnais va connaître son prochain adversaire aujourd'hui dès 13h30. Même sentence pour Marseille, qualifié en quarts de finale de la Ligue Europa Conference.

[Mis à jour le 18 mars à 11h10] Tombeurs de Porto jeudi 17 mars en huitièmes de finale de Ligue Europa après son match nul 1-1 à domicile, l'Olympique Lyonnais va connaître aujourd'hui à partir de 13h30 son adversaire en quarts de finale. Le tirage au sort aura lieu au siège de l'UEFA à Nyon en Suisse (vous pouvez le suivre en direct sur RMC Sport) et les rencontres comptant pour les quarts de finale auront lieu le 7 (aller) et 14 avril (retour). Accroché par Braga à domicile (1-1), l'AS Monaco est éliminé de la compétition après sa défaite (2-0) à l'aller.

La liste des qualifiés pour les quarts de finale d'Europa League :

Rangers FC (ECO)

SC Braga (POR)

Lyon (FRA)

Atalanta Bergame (ITA)

West Ham (ANG)

FC Barcelone (ESP)

RB Leipzig (ALL)

Eintracht Francfort (ALL).

Qualifié pour les quarts de finale de Ligue Europa Conference après son succès en Suisse face au FC Bâle jeudi soir (2-1 à l'aller, 2-1 au retour), l'Olympique de Marseille va également connaître son prochain adversaire aujourd'hui à 15h00 lors du tirage au sort qui suivra celui de l'Europa League. Les Olympiens ne pourront pas affronter les Rennais, passés proche de l'exploit à domicile face à Leicester après avoir perdu 2-0 à l'aller. Dans un ambiance digne des plus grands matchs, les joueurs de Bruno Génésio se sont imposés 2-1, insuffisant pour continuer la compétition.

La liste des qualifiés pour les quarts de finale d'Europa League Conference :

Olympique de Marseille (FRA)

Leicester (ANG)

Bodo Glimt (NOR)

PSV Eindhoven (HOL)

Slavia Prague (RTC)

Feyenoord Rotterdam (HOL)

PAOK Salonique (GRE)

AS Rome (ITA)

Les résultats des 8es de finale de la Ligue Europa

Rangers 4 -2 Etoile Rouge de Belgrade (3-0 à l'aller, 1-2 au retour)

-2 Etoile Rouge de Belgrade (3-0 à l'aller, 1-2 au retour) Braga 3 -1 Monaco (2-0, 1-1)

-1 Monaco (2-0, 1-1) Porto 1- 2 Lyon (0-1, 1-1)

(0-1, 1-1) Atalanta 4 -2 Bayern Leverkusen (3-2, 1-0)

-2 Bayern Leverkusen (3-2, 1-0) Séville 1- 2 West Ham (1-0, 0-2)

(1-0, 0-2) Barcelone 2 -1 Galatasaray (0-0, 2-1)

-1 Galatasaray (0-0, 2-1) Leipzig - Spartak Moscou (annulé)

Betis 2-3 Francfort (1-2, 1-1)

La phase de groupes s'est disputée du jeudi 16 septembre 2021 au jeudi 9 décembre 2021 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du jeudi 17 février 2022 au jeudi 5 mai 2022. Quant à la finale, elle est prévue le mercredi 18 mai 2022 au Stade Ramón Sánchez Pizjuán de Séville. Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Huitièmes de finale se dérouleront le 10 et 17 mars prochain

se dérouleront le 10 et 17 mars prochain Lyon - Porto à 21h00, jeudi 17 mars

Francfort- Betis à 21h00, jeudi 17 mars

Etoile Rouge de Belgrade - Rangers à 18h45, jeudi 17 mars

Monaco - Braga à 18h45, jeudi 17 mars

Bayer Leverkusen - Atalanta à 18h45, jeudi 17 mars

West Ham - Séville à 21h00, jeudi 17 mars

Galatasaray - Barcelone à 18h45, jeudi 17 mars

Les quarts de finale de la Ligue Europa se dérouleront le 7 et 14 avril

de la Ligue Europa se dérouleront le 7 et 14 avril Les demi-finales seront le 28 avril et 5 mai alors que la grande finale est prévue le mercredi 18 mai 2022

La Ligue Europa Conference 2021-2022 est la nouvelle compétition européenne lancée par l'UEFA et donc la troisième compétition internationale pour les clubs européens après la Ligue des champions et l'Europa League. Sa première édition a été lancée pour la saison 2021-2022. Elle regroupe les équipes européennes selon leurs résultats en championnat ou en coupe nationale. Le vainqueur de la Ligue Europa Conference se qualifie pour la Ligue Europa de l'année suivante.

184 équipes disputent la compétition sur l'ensemble de la saison, dont au moins une appartenant à chacune des 55 associations membres de l'UEFA et 46 en provenance de l'UEFA Champions League ou de l'UEFA Europa League selon le site de l'UEFA. La phase de groupes est constituée de :

17 équipes en provenance de la voie principale de l'UEFA Europa Conference League

5 équipes en provenance de la voie des champions de l'UEFA Europa Conference League*

10 équipes éliminées en barrages de l'UEFA Europa League

Une phase de groupes (huit groupes de quatre) est donc organisée avant une phase à élimination directe (huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales et finale). Les huit vainqueurs de groupes se qualifient pour les huitièmes de finale. Un tour de barrage est disputé entre les huit deuxièmes de groupes et les équipes qui terminent à la troisième place de leur groupe d'UEFA Europa League.

Quel est le calendrier de la Ligue Europa conference ?

Groupes : 16 et 30 septembre, 21 octobre, 4 et 25 novembre et 9 décembre

Tirage des barrages pour la phase à élimination directe : 13 décembre

Barrages pour la phase à élimination directe : 17 et 24 février

Tirage des huitièmes de finale : 25 février

Huitièmes de finale : 10 et 17 mars

Tirage des quarts et demi-finales : 18 mars

Quarts de finale : 7 et 14 avril

Demi-finales : 28 avril et 5 mai

Finale : 25 mai

La bataille des droits TV a continué de faire rage pour cette nouvelle saison 2021/2022. L'UEFA a attribué les droits TV français de l'Europa League à RMC Sport, M6 et Canal+ qui assureront ainsi la diffusion à partir de la saison 2021-2022. Canal + co-diffusera avec M6 l'affiche de chaque jeudi et RMC Sport propose de son côté l'intégralité des matchs restants. M6 diffusera en clair la finale prévue le 18 mai 2022.