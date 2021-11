Ligue Europa 2021 : OM, Lyon, Monaco... Quels matchs au programme ?

LIGUE EUROPA 2022. Quatrième journée de la Ligue Europa pour les clubs français. Si Lyon peut déjà se qualifier, Marseille doit impérativement prendre les trois points.

Quatrième journée de l'Europa League ce jeudi 4 novembre avec au programme plusieurs gros matchs pour les clubs français. Le premier en piste est Lyon qui affronte le Sparta Prague dès 18h45 depuis le Groupama Stadium. Les Lyonnais, en tête de leur groupe avec 9 points, peuvent déjà viser la qualification pour les huitièmes de finale. Monaco réalise également un bon parcours en Ligue Europa avec la place de leader du groupe B et 7 points au compteur. Une victoire ce jeudi soir face au PSG permettrait à l'ASM d'entrevoir la qualification. À l'inverse, Marseille n'a pas le droit à l'erreur. Avec aucune victoire au compteur et trois matchs nul, l'OM est 3e de sa poule à 1 point de la Lazio, son adversaire de jeudi et 4 points de Galatasaray, solide leader.

Retrouvez l'ensemble des classements de la phase de poules de la Ligue Europa 2021-2022.

La phase de groupes se disputera du jeudi 16 septembre 2021 au jeudi 9 décembre 2021 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du jeudi 17 février 2022 au jeudi 5 mai 2022. Quant à la finale, elle est prévue le mercredi 18 mai 2022 au au Stade Ramón Sánchez Pizjuán de Séville. Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Phase de groupes : 16 septembre / 30 septembre / 21 octobre / 4 novembre / 25 novembre / 9 décembre

Barrages de la phase à élimination directe : ils se dérouleront le 17 et 24 février 2022

Huitièmes de finale se dérouleront le 10 et 17 mars prochain

Les quarts de finale de la Ligue Europa se dérouleront le 7 et 14 avril

Les demi-finales seront le 28 avril et 5 mai alors que la grande finale est prévue le mercredi 18 mai 2022

Sur quelle chaîne TV voir la Ligue Europa en France ?

La bataille des droits TV a continué de faire rage pour cette nouvelle saison 2021/2022. L'UEFA a attribué les droits TV français de l'Europa League à RMC Sport, M6 et Canal+ qui assureront ainsi la diffusion à partir de la saison 2021-2022. Canal + co-diffusera avec M6 l'affiche de chaque jeudi et RMC Sport propose de son côté l'intégralité des matchs restants. M6 diffusera en clair la finale prévue le 18 mai 2022.