Ligue Europa : Lyon humilié, l'OM en demi-finale de Ligue Europa Conférence... Les résultats

LIGUE EUROPA 2022. Soirée cauchemardesque pour l'OL qui s'est incliné 3-0 à domicile en quart de finale de Ligue Europa alors que Marseille file en demi-finale de la Ligue Europa Conférence.

[Mis à jour le 15 avril à 08h45] Lyon n'avait pas le droit à l'erreur afin d'éviter une fin de saison délicate. À domicile face à West Ham, les Gones ont vécu un véritable naufrage en s'inclinant 3-0 et quitte la compétition aux portes du dernier carré. "Je suis très déçu car je pense qu'on a bien démarré mais pas on n'a pas marqué. On prend un but sur coup de pied arrêté. Ensuite, ça a été difficile, il faut le dire. On a bien joué trente minutes et ensuite, ç'a été dur... À ce niveau-là, tu n'as pas dix occasions. Sur trois occasions, tu dois marquer une fois. On a eu la malchance de frapper le poteau. West Ham a eu besoin d'un corner. Ils ont marqué et après, c'était dur. C'est une très bonne équipe avec des joueurs adultes qui ont ensuite très bien géré le match" a analysé le coach lyonnais. Dans les autres résultats, notons également l'élimination surprise du Barça, battu 3-2 sur sa pelouse par les Allemands de Francfort.

En Ligue Europa Conférence, Marseille peut dire merci à Steve Mandanda et Dimitri Payet. Le portier de l'OM, titulaire pour cette compétition, a sorti le grand jeu pour garder la cage de l'OM inviolée alors que le milieu marseillais a marqué l'unique but de la rencontre en première période. "C'a été un match difficile, on s'y attendait. Ils devaient attaquer, on l'a vu au début, quand ils ont eu deux ou trois occasions, sauvées par notre gardien. On a essayé aussi d'être protagonistes et finalement ç'a été un match équilibré. On a une équipe qui a du caractère et notre série de victoires montre qu'elle est dans un bon moment" a analysé Jorge Desio, l'assistant de Jorge Sampaoli, suspendu pour la rencontre. En demi-finale, l'OM affrontera Feyenoord le 28 avril alors que l'autre demi opposera Leicester à la Roma.

(ALL) - Atalanta Bergame (ITA) 1-1 et 0-2 au retour Eintracht Francfort (ALL) - FC Barcelone (ESP) 1-1 et 2-3 au retour

(ALL) - FC Barcelone (ESP) 1-1 et 2-3 au retour SC Braga (POR) - Rangers FC (ECO) 1-0 et 3-1 au retour

(ECO) 1-0 et 3-1 au retour West Ham (ANG) - Lyon (FRA) 1-1 et 0-3 au retour

Leicester (ANG) - PSV Eindhoven (NED) 0-0 et 1-2

(ANG) - PSV Eindhoven (NED) 0-0 et 1-2 Feyenoord Rotterdam (NED) - Slavia Prague (CZE) 3-3 et 1-3

(NED) - Slavia Prague (CZE) 3-3 et 1-3 Olympique de Marseille (FRA) - Paok FC (GRE) 2-1 et 0-1

(FRA) - Paok FC (GRE) 2-1 et 0-1 Bodo (NOR) - Rome (ITA) 2-1 et 4-0

La phase de groupes s'est disputée du jeudi 16 septembre 2021 au jeudi 9 décembre 2021 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du jeudi 17 février 2022 au jeudi 5 mai 2022. Quant à la finale, elle est prévue le mercredi 18 mai 2022 au Stade Ramón Sánchez Pizjuán de Séville. Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

La Ligue Europa Conference 2021-2022 est la nouvelle compétition européenne lancée par l'UEFA et donc la troisième compétition internationale pour les clubs européens après la Ligue des champions et l'Europa League. Sa première édition a été lancée pour la saison 2021-2022. Elle regroupe les équipes européennes selon leurs résultats en championnat ou en coupe nationale. Le vainqueur de la Ligue Europa Conference se qualifie pour la Ligue Europa de l'année suivante.

184 équipes disputent la compétition sur l'ensemble de la saison, dont au moins une appartenant à chacune des 55 associations membres de l'UEFA et 46 en provenance de l'UEFA Champions League ou de l'UEFA Europa League selon le site de l'UEFA. La phase de groupes est constituée de :

17 équipes en provenance de la voie principale de l'UEFA Europa Conference League

5 équipes en provenance de la voie des champions de l'UEFA Europa Conference League*

10 équipes éliminées en barrages de l'UEFA Europa League

Une phase de groupes (huit groupes de quatre) est donc organisée avant une phase à élimination directe (huitièmes de finale, quarts de finale, demi-finales et finale). Les huit vainqueurs de groupes se qualifient pour les huitièmes de finale. Un tour de barrage est disputé entre les huit deuxièmes de groupes et les équipes qui terminent à la troisième place de leur groupe d'UEFA Europa League.

Quel est le calendrier de la Ligue Europa conference ?

Quarts de finale : 7 et 14 avril

Demi-finales : 28 avril et 5 mai

Finale : 25 mai

La bataille des droits TV a continué de faire rage pour cette nouvelle saison 2021/2022. L'UEFA a attribué les droits TV français de l'Europa League à RMC Sport, M6 et Canal+ qui assureront ainsi la diffusion à partir de la saison 2021-2022. Canal + co-diffusera avec M6 l'affiche de chaque jeudi et RMC Sport propose de son côté l'intégralité des matchs restants. M6 diffusera en clair la finale prévue le 18 mai 2022.