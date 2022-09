"Ligue Europa : Nantes, Rennes, Monaco... Comment suivre les matchs en direct ? Le calendrier"

LIGUE EUROPA 2023. Coup d'envoi de la nouvelle saison de Ligue Europa ce jeudi 8 septembre avec trois clubs français au programme.

Début de la Ligue Europa ce jeudi 8 septembre pour tous les clubs français engagés. Cette année, ils seront trois avec Rennes, Nantes et l'AS Monaco. Pour son premier match, les Nantais joueront face à l'Olympiacos dans une chaude ambiance. La rencontre sera à suivre en direct sur les antennes de W9 et Canal + Foot à partir de 21h. Pour Rennes, il faudra se brancher sur RMC Sport 2 afin de suivre le tout premier match face à Larnaca à partir de 18h45. Enfin, l'AS Monaco sera également sur les antennes de RMC Sport (1) à partir de 21h. Le programme complet :

Les matchs de 18h45

Nice-Cologne sur RMC Sport 1

Larnaca-Rennes sur RMC Sport 2

Multiplex sur RMC Sport 3

Zurich-Arsenal sur RMC Sport 4

Ludogoretz-AS Rome sur RMC Sport 5

PSV Eindhoven-Bodo/Glimt sur RMC Sport 6

Fenerbahçe-Dynamo Kiev sur RMC Sport 7

Union Berlin-Union Saint-Gilloise sur RMC Sport 8

Helsinki-Betis Séville sur RMC Sport 9

Malmo-Braga sur RMC Sport 10

Villarrreal-Lech Poznan sur RMC Sport 11

Fiorentina-Riga sur RMC Sport 12

Anderlecht-Silkeborg sur RMC Sport 13

Austria Vienne-Hapoel Beer Sheva sur RMC Sport 14

Hearts of Midlothian-Basaksehir sur RMC Sport 15

Slovacko-Partizan Belgrade sur RMC Sport 16

Ballkani-Cluj sur RMC Sport 17

Les matchs de 21h

Etoile Rouge-Monaco sur RMC Sport 1

Manchester United-Real Sociedad sur RMC Sport 2

Multiplex sur RMC Sport 3

Lazio Rome-Feyenoord sur RMC Sport 4

Ferencvaros-Trabzonspor sur RMC Sport 5

Fribourg-Karabagh sur RMC Sport 6

Sturm Graz-Midtjylland sur RMC Sport 7

Omonia Nicosie-Sheriff Tiraspol sur RMC Sport 8

West Ham-FCSB sur RMC Sport 9

Molde-La Gantoise sur RMC Sport 10

Dnipro-AZ Alkmaar sur RMC Sport 11

Bâle-Pyunik sur RMC Sport 12

Sivasspor-Slavia Prague sur RMC Sport 13

Samrrock Rovers-Djurgardens sur RMC Sport 14

Bratislava-Zalgiris sur RMC Sport 15

Vaduz-Apollon Limassol sur RMC Sport 16

Nantes-Olympiacos sur W9 et Canal + Foot

Pour cette saison 2022-2023 de la Ligue Europa, trois clubs français sont engagés avec l'AS Monaco, reversé de la Ligue des champions, le Stade Rennais, qualifié par le championnat de France et le FC Nantes, qualifié après avoir remporté la dernière Coupe de France.

Groupe A : Arsenal / PSV Eindhoven / Bodo Glimt / Zurich

: Arsenal / PSV Eindhoven / Bodo Glimt / Zurich Groupe B : Dynamo Kiev / Stade Rennais / Fenerbahçe / Larnaca

: Dynamo Kiev / Stade Rennais / Fenerbahçe / Larnaca Groupe C : AS Rome / Ludogorets / Real Bétis / Helsinki

: AS Rome / Ludogorets / Real Bétis / Helsinki Groupe D : SC Braga / Malmö / Union Berlin / Union Saint-Gilles

: SC Braga / Malmö / Union Berlin / Union Saint-Gilles Groupe E : Manchester United / Real Sociedad / Sheriff / Omonia

: Manchester United / Real Sociedad / Sheriff / Omonia Groupe F : Lazio Rome / Feyenoord / Midtjylland / Sturm Graz

: Lazio Rome / Feyenoord / Midtjylland / Sturm Graz Groupe G : Olympiakos / Qarabag / Fribourg / Nantes

: Olympiakos / Qarabag / Fribourg / Nantes Groupe H : Etoile Rouge de Belgrade / Monaco / Ferencvaros / Trabzonspor

La phase de groupes de la Ligue Europa de football se dispute du jeudi 8 septembre 2022 au jeudi 3 novembre 2022 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du jeudi 16 février 2023 au jeudi 18 mai 2023. Quant à la finale, elle est prévue le 31 mai 2023 au stade Puskas Arena de Budapest (Hongrie). Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Groupes

Journée 1 : 8 septembre 2022

Journée 2 : 15 septembre 2022

Journée 3 : 6 octobre 2022

Journée 4 : 13 octobre 2022

Journée 5 : 27 octobre 2022

Journée 6 : 3 novembre 2022

Élimination directe

Barrages de la phase à élimination directe : 16 et 23 février 2023

Huitièmes de finale : 9 et 16 mars 2023

Quarts de finale : 13 et 20 avril 2023

Demi-finales : 11 et 18 mai 2023

Finale : 31 mai 2023 au stade Puskas Arena de Budapest (Hongrie)

Le calendrier de Rennes

Jeudi 8 septembre à 18h45 : Larnaca-Rennes

Jeudi 15 septembre à 21h00 : Rennes-Fenerbahçe

Jeudi 6 octobre à 21h00 : Rennes-Dynamo Kiev

Jeudi 13 octobre à 18h45 : Dynamo Kiev-Rennes

Jeudi 27 octobre à 18h45 : Fenerbahçe-Rennes

Jeudi 3 novembre à 21h00 : Rennes-Larnaca

Le calendrier de Monaco

Jeudi 8 septembre à 21h00 : Étoile Rouge de Belgrade-Monaco

Jeudi 15 septembre à 18h45 : Monaco-Ferencvaros

Jeudi 6 octobre à 18h45 : Monaco-Trabzonspor

Jeudi 13 octobre à 21h00 : Trabzonspor-Monaco

Jeudi 27 octobre à 21h00 : Ferencvaros-Monaco

Jeudi 3 novembre à 18h45 : Monaco-Étoile Rouge de Belgrade

Le calendrier de Nantes

Jeudi 8 septembre à 21h00 : Nantes-Olympiakos

Jeudi 15 septembre à 18h45 : Qarabag-Nantes

Jeudi 6 octobre à 21h00 : Fribourg-Nantes

Jeudi 13 octobre à 18h45 : Nantes-Fribourg

Jeudi 27 octobre à 21h00 : Nantes-Qarabag

Jeudi 3 novembre à 18h45 : Olympiakos-Nantes

Comme lors de la saison dernière, l'UEFA a attribué les droits TV français de l'Europa League 2022/2023 à RMC Sport, M6 et Canal+ qui assureront ainsi la diffusion jusqu'à la fin de la saison 2023/2024. Canal + co-diffusera avec M6 l'affiche de chaque jeudi et RMC Sport propose de son côté l'intégralité des matchs restants. M6 diffusera en clair la finale prévue le 31 mai 2023.