Tirage Ligue Europa 2022 : l'OM prend Galatasaray et la Lazio, tirage abordable pour l'OL... Les groupes

LIGUE EUROPA 2022. Le tirage au sort des groupes de la Ligue Europa a rendu son verdict ce vendredi 27 août. Lyon est tombé sur une poule abordable tandis que Marseille et Monaco n'ont pas été garnis. Les clubs français seront à suivre attentivement durant cette compétition.

La 51e édition de l'histoire de la Ligue Europa va bientôt reprendre ses droits pour cette saison 2021/2022. La seconde plus prestigieuse coupe européenne des clubs avait vu sacrée l'équipe espagnole de Villareal, la saison passée, face à Manchester United. C'est une compétition importante qui permettra au vainqueur d'être directement qualifié en Ligue des champions la saison suivante et de remporter un nouveau trophée face au vainqueur de la Champions League lors du Trophée des champions de l'UEFA. La finale se déroulera en 2022 au Stade Ramón Sánchez Pizjuán de Séville, club qui a remporté la compétition 6 fois. Le tirage au sort, effectué ce vendredi 27 août, a rendu son verdict pour les 3 équipes françaises. Lyon s'en sort bien et sera favori de son groupe A dans lequel se trouvent les Rangers (Ecosse), le Sparta Prague (République tchèque) et Brondby (Danemark). Monaco était aussi dans le chapeau 1 mais n'a pas eu la même réussite que les Lyonnais. Les joueurs de Niko Kovac auront dans leur groupe B de belles équipes avec le PSV Eindhoven (vice-champion des Pays-Bas), la Real Sociedad (Espagne) et le SK Sturm Graz (Autriche). Le troisième club français est Marseille et se trouvait dans le chapeau 3. Les Marseillais n'ont pas été garnis et sont tombés dans une poule très compliquée avec la Lazio (Italie), le Lokomotiv Moscou (Russie) et Galatasaray (Turquie). Les clubs devront être en réussite dans cette compétition pour permettre à la France de repasser devant le Portugal au classement de l'indice UEFA. Pour rappel, aucun club dans l'histoire de la Ligue Europa n'a réussi à remporter le trophée.

Voici l'ensemble du tirage de la phase de poules de la Ligue Europa 2021-2022 :

Groupe A

Lyon

Rangers

Sparta Prague

Brondby

Groupe B

Monaco

Eindhoven

Real Sociedad

Sturm

Groupe C

Napoli

Leicester

Spartak Moscou

Legia

Groupe D

Olympiacos

Francfort

Fenerbahce

Antwerp

Groupe E

Lazio

Lokomotiv Moscou

Marseille

Galatasaray

Groupe F

Braga

Etoile rouge de Belgrade

Ludogorets

Midtjylland

Groupe G

Leverkusen

Celtic

Betis

Ferencvaros

Groupe H

Dinamo Zagreb

Genk

West Ham

Rapid Vienne

La phase de groupes se disputera du jeudi 16 septembre 2021 au jeudi 9 décembre 2021 tandis que la phase à élimination directe se déroulera du jeudi 17 février 2022 au jeudi 5 mai 2022. Quant à la finale, elle est prévue le mercredi 18 mai 2022 au au Stade Ramón Sánchez Pizjuán de Séville. Le calendrier a ensuite été établi de la manière suivante par l'UEFA :

Phase de groupes : 16 septembre / 30 septembre / 21 octobre / 4 novembre / 25 novembre / 9 décembre

Barrages de la phase à élimination directe : ils se dérouleront le 17 et 24 février 2022

Huitièmes de finale se dérouleront le 10 et 17 mars prochain

Les quarts de finale de la Ligue Europa se dérouleront le 7 et 14 avril

Les demi-finales seront le 28 avril et 5 mai alors que la grande finale est prévue le mercredi 18 mai 2022

Sur quelle chaîne TV voir la Ligue Europa en France ?

La bataille des droits TV a continué de faire rage pour cette nouvelle saison 2021/2022. L'UEFA a attribué les droits TV français de l'Europa League à RMC Sport, M6 et Canal+ qui assureront ainsi la diffusion à partir de la saison 2021-2022. Canal + co-diffusera avec M6 l'affiche de chaque jeudi et RMC Sport propose de son côté l'intégralité des matchs restants. M6 diffusera en clair la finale prévue le 18 mai 2022.