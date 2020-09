Neymar positif au coronavirus : le Brésilien mis en quarantaine

Neymar a été testé après avoir développé des symptômes de la Covid-19. Le résultat est positif, selon L'Equipe. Les footballeurs du PSG vont être forcés de jouer sans l'attaquant emblématique du club.

[Mis à jour le 2 septembre 2020 à 22h43] Neymar reste bien dans le club de la capitale pour la saison 2020-2021, mais celle-ci commence bien étrangement pour lui. L'attaquant brésilien a été testé positif au coronavirus, nous apprend ce mercredi 2 septembre le journal L'Equipe. Le PSG a par ailleurs appris la contamination de deux autres joueurs du club au Covid-19, Leandro Paredes et Angel Di Maria. "Trois joueurs du PSG sont confirmés positifs au test Sars CoV2 et sont soumis au protocole sanitaire approprié. L'ensemble des joueurs et du staff continueront à réaliser des tests pendant les prochains jours", a annoncé le club parisien sur son compte Twitter. Les trois sportifs devraient donc rater le premier match du PSG en Ligue 1 cette saison à Lens le 10 septembre, qui n'est pour l'instant pas remis en cause.

Les trois joueurs de Paris vont désormais devoir se mettre à l'écart du groupe de Thomas Tuchel, pour limiter autant que possible la propagation de la maladie au sein du club. Selon l'équipe, la mise en quarantaine va durer une semaine.

Il est assez vraisemblable que la positivité de Neymar - et des autres membres du club - au coronavirus soit très commentée : lui et les deux autres attaquants du Paris Saint Germain se sont rendus en séjour en Espagne, dans la très festive ville d'Ibiza, avant de revenir à Paris pour préparer les premiers matchs du club de la capitale en Ligue 1.

Le prochain match du PSG pour le compte du championnat de France est programmé au 10 septembre : les Parisiens doivent se rendre sur la pelouse de Lens. Cette rencontre pourrait être annulée si un quatrième cas de contamination au coronavirus est déclarée dans l'effectif parisien, comme le mentionne le protocole sanitaire de la LFP.