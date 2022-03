Neymar : titulaire face au Real Madrid ?

Revenu d'une blessure à la cheville en huitièmes de finale aller face au Real Madrid le 15 février dernier, la présence de Neymar ce mercredi 9 mars lors du match retour est envisagée.

De retour d'une longue absence au match aller après une blessure, Neymar devrait être titulaire face au Real Madrid ce mercredi 9 mars lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Recruté pour faire gagner la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, le Brésilien n'a pas encore réussi sa mission. Dans un live Twitch le 22 février dernier avec l'ancienne gloire du football Ronaldo, Neymar s'est montré confiant pour le match retour à Madrid : " L'équipe a encore besoin de se régler mais nous allons marquer l'histoire face à ton Real Madrid."

Neymar est né le 5 février 1992 à Mogi das Cruzes, ville située dans l'Etat de São Paulo au Brésil. Fils de Neymar Santos Sr, ancien footballeur et Nadine Santos, il hérite du prénom de son père à la naissance. Dans son enfance, le jeune brésilien joue à la fois au futsal et au football de rue où il fait du dribble sa marque de fabrique. À trois ans, sa famille déménage à São Vicente, où il joue pour Santista, un club local. En 2003, ils partent à Santos, ville portuaire du Brésil, à moins d'une heure de São Paulo où Neymar Jr rejoint le club de football de Santos où il fera toutes ses gammes avant d'arriver en Europe. Prodige du football, le natif de Mogi das Cruzes est vite célèbre, à tel point que ses revenus de footballeur permet à ses parents d'acheter une nouvelle propriété à coté de la Vila Belmiro, stade où Santos évolue à domicile.

Âgé de 15 ans, Neymar gagne 10 000 réaux brésiliens par mois et à 16, il en touche 25 000. Après avoir été proche de signer avec le célèbre club du Real Madrid en 2005, Neymar fait le prestige de son club en plus d'être la nouvelle pépite du football brésilien. Il signe son premier contrat professionnel à 17 ans avec son club de Santos où il débute sa carrière professionnelle le 7 mars 2009 avec une entrée en jeu. La semaine qui suit, Neymar inscrit son premier but avec les "pros" face à Palmeiras en championnat lors de la demi-finale. Si son club perd en finale face aux Corinthians, Neymar Jr participe à la Coupe du monde des moins de 17 ans au Nigéria.

Après avoir remporté le championnat en 2010, Neymar Jr attise les convoitises en Europe et Santos refuse des offres de West Ham et Chelsea. Mais c'est le FC Barcelone qui a recruté en 2013 le Brésilien où il restera quatre saisons avant de devenir le joueur le plus cher de l'histoire du football et rejoindre le Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros.

Paris Saint-Germain is very happy to announce the arrival of Neymar Jr https://t.co/lKFj4qPDYA #BemvindoNeymarJR pic.twitter.com/rSvlBiKX6D — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 3, 2017

Depuis le début de sa carrière, Neymar court après la Coupe du Monde. En 2014, le Brésilien semblait bien parti mais une terrible blessure en quarts de finale l'avait privé d'une demi-finale face à l'Allemagne où la Seleção s'était effondré face à l'Allemagne. L'attaquant du PSG a remporté la Coupe des Confédérations en 2013 et surtout les Jeux olympiques en 2016 à domicile, à Rio de Janeiro. En club, Neymar Jr a évolué dans 3 clubs professionnels : Santos, FC Barcelone et Paris Saint-Germain.

Avec le club brésilien, il a remporté la Coupe du Brésil en 2010, la Copa Libertadores en 2011 et la Recopa Sudamericana en 2012. Avec les Blaugranas, Neymar a remporté la Ligue des Champions en 2015, le championnat d'Espagne en 2015 et 2016, mais aussi la Coupe du Roi (2015, 2016, 2017), la Supercoupe en 2013 et la Coupe du monde des clubs en 2015. En France, le natif de Mogi das Cruzes a été titré à trois reprises en Ligue 1 (2018, 2019, 2020), une fois en Coupe de France (2020), la Coupe de la Ligue en 2020 et le Trophée des champions (2018 et 2020).

Du côté des distinctions personnelles, Neymar est considéré comme l'un des plus grands joueurs du football brésilien et mondial. Il a été élu meilleur joueur sud-américain de l'année en 2011 et 2012, en plus d'avoir remporté quatre fois le Samba d'or, trophée du meilleur joueur brésilien évoluant en Europe.

Rêve du Brésilien, le Ballon d'or ne fait pas encore partie de l'armoire à trophées de Neymar qui n'a jamais fait mieux qu'une troisième place en 2017. Il faut dire que le Brésilien est de la même génération que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, deux footballeurs qui ont raflé une grande partie des récompenses individuelles lors de ces dernières années. Voici le classement de Neymar au Ballon d'or depuis 2011 :

2011 : 10e (1,12%)

2012: 13e (0,61%)

2013: 5e (3,17%)

2014: 7e (2,21%)

2015: 3e (7,86%)

2016: 5e (4,31%)

2017: 3e (12,88%)

2018: 12e (0,66%)

2019: Non classé

2020: Non attribué

2021: 16e (0,33%)

Depuis le début de sa carrière, Neymar a disputé près de 15 saisons en professionnel dont cinq à Santos et quatre à Barcelone. Avec le club brésilien, il a disputé 225 matchs pour 136 buts et 66 passes décisives alors qu'en quatre saisons avec le club catalan, "Ney" a joué 189 rencontres pour 105 buts et 59 passes décisives. Avec le Paris Saint-Germain, Neymar a disputé près de 150 rencontres.

Intitulé "Neymar, le chaos parfait", le documentaire de Netflix diffusé mardi 25 janvier entre dans l'intimité de la star du PSG. Pendant un an, les équipes de tournage de la plateforme de streaming a suivi au quotidien le joueur brésilien. Tout au long du documentaire (diffusé en trois parties), le footballeur répond sans détour aux critiques faites sur son jeu, ses absences du terrain, son hygiène de vie et ses activités annexes comme le poker.

Son ascension vers la gloire à Santos, ses jours glorieux au FC Barcelone, les montagnes russes en équipe nationale et au PSG



Neymar, le chaos parfait, le 25 janvier. pic.twitter.com/OQLkgLtBpq — Netflix France (@NetflixFR) January 11, 2022

"Je n'ai pas choisi d'être une superstar. Je préfère être anonyme que célèbre. Je suis conscient de mes responsabilités. C'est ma vie, je fais ce que je veux" explique le Brésilien dans le reportage. Neymar revient sur son enfance, il retrace son ascension vers le sommet de Santos à ses prouesses au FC Barcelone jusqu'à son arrivée au PSG, en 2017. Sa carrière en sélection est également abordé, il explique qu'il doit subir une pression hors-norme tout comme au Paris Saint-Germain où il est de plus en plus contesté.

Kylian Mbappé, David Beckham Angel Di Maria ou encore le septuple ballon d'or, Lionel Messi, prennent part au documentaire pour évoquer le Brésilien.

6e sportif le mieux payé en 2021, Neymar a remporté 95 millions de dollars au total cette année dont 19 millions en revenus extra sportifs et 76 millions en revenus sportifs. Depuis le début de sa carrière, le Brésilien gère ses affaires avec son papa qui est devenu son conseiller.