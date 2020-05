Foot. Dortmund - Bayern : les Bavarois assomment la Bundesliga, le résumé du match

20:55 - Le résumé du match

C'était probablement le match pour le titre et après cette victoire, il est peut être déjà dans les valises du Bayern Munich. Dans un stade bien évidemment à huis-clos, mais sous les chants et réactions des supporters du BVB grâce à une bande son, les hommes de Lucien Favre dominaient le premier acte. L'ouverture du score aurait même pu intervenir dès la première minute pour Dortmund. Après une sortie de Neuer dans les pieds de Hazard et un dégagement dans les pieds de Haaland, le Norvégien tentait sa chance d'une frappe à ras de terre dans une position assez délicate et trouvait le sauvetage sur sa ligne de Boateng qui avait bien anticipé. Malgré la domination des coéquipiers de Jadon Sancho, sur le banc au coup d'envoi, le Bayern se procurait quelques occasions dans ce premier acte à l'image de la tentative de Gnabry dans un angle fermé à la suite d'un gros travail sur le côté droit de Coman. Mais à l'instar de Boateng, Piszczek sauvait sur sa ligne (19e). Pour Dortmund, malgré la domination dans le jeu, le réalisme n'était pas au rendez-vous avec un Haaland bien muselé par la défense du Bayern (31e, 33e). En fin de première période, le Borussia reculait et cédait sur une inspiration absolument magistrale de Joshua Kimmich qui réalisait un lob astucieux à l'entrée de la surface pour tromper Burki (0-1, 43e). Au retour des vestiaires, le Bayern était en totale maîtrise et semblait montrer une meilleure condition physique. Si Haaland se procurait une nouvelle occasion à l'heure de jeu sur une frappe croisée à bout portant, le BVB ne parvenait pas à revenir à la marque. En fin de match, les coéquipiers de Pavard, solide sur son côté droit, aurait même pu doubler la mise, mais la frappe enroulée du gauche de Lewandowski trouvait le poteau de Burki (83e). Grâce à cette victoire, les Bavarois prennent sept points d'avance sur leur adversaire du soir et s'envolent probablement vers un nouveau titre.