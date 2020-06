Juventus - Lyon : date, lieu, huis-clos... Les infos du match retour

Le match retour des 8e de finale de la Ligue des champions de football entre Lyon et la Juventus Turin, reporté en mars dernier en raison du coronavirus, aura lieu au début du mois d'août.

La date officielle du match de Ligue des champions entre Lyon et la Juventus Turin, comme celle des trois autres huitièmes de finale retour qui n'ont pas encore eu lieu, sera dévoilée mercredi par l'UEFA, à l'occasion de l'annonce du calendrier de reprise de la Ligue des champions. Selon de nombreuses sources, elle ne fait plus beaucoup de doute : le deuxième round de cette confrontation entre l'OL et la Juve (la formation française s'était imposée à l'aller, le 26 février dernier, à Lyon, sur le score de 1-0) se disputera soit le vendredi 7 août, soit le samedi 8 août 2020.

La question du lieu du match posait également question depuis plusieurs semaines. La rencontre allait-elle se jouer à Lisbonne où l'UEFA prévoit d'organiser un Final 8 avec les huit dernières équipes qualifiées (quarts de finale, demi-finale et finale jouées sur un seul match du 12 au 23 août) ? Ce n'est finalement pas cette option qui aurait été retenu et c'est bien à Turin que devrait se tenir ce 8e de finale retour très attendu. Enfin, la décision de faire jouer ce match devant du public ou à huis clos sera prise ultérieurement, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire en Europe.