"Juventus - Lyon : l'OL réalise l'exploit, le résumé en vidéo"

JUVENTUS - LYON. Malgré sa défaite sur le score de 2-1 sur la pelouse de la Juventus, ce vendredi soir, lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions, l'OL se qualifie pour la suite de la compétition grâce à sa victoire du match aller (1-0). Découvrez le résumé du match et les buts en vidéo.

23:09 - L'OL qualifié pour le Final 8 Devenu le premier club français à éliminer la Juventus sur une double confrontation en Coupe d'Europe, l'Olympique Lyonnais ira à Lisbonne la semaine prochaine pour disputer le Final 8 de la compétition. L'OL affrontera en quarts de finale Manchester City, qui a battu ce soir le Real Madrid (2-1) et qui l'avait déjà emporté au match aller (2-1). Le match aura lieu le samedi 15 août, à 21 heures.

22:57 - ⏰ FIN DU MATCH ! L'OL qualifié à Turin ! L'OL a tenu bon dans cette fin de match irrespirable et arrache sa qualification sur la pelouse de la Juventus malgré cette défaite ce soir (2-1), grâce à sa victoire du match aller (1-0). Cristiano Ronaldo a marqué un doublé (43e sp et 60e) alors que Memphis avait ouvert le score (12e sp).

22:52 - Coup franc dangereux pour la Juve Marcelo concède un coup franc dangereux sur Gonzalo Higuain à une vingtaine de mètres du but lyonnais, sur la droite. Cristiano Ronaldo s'empare du ballon mais le mur lyonnais détourne de la tête en corner !

22:51 - OL: Garcia effectue deux changements Rudi Garcia effectue ses deux derniers changements ce soir. Kenny Tete et Thiago Mendes remplacent Léo Dubois et Houssem Aouar, alors qu'on rentre dans le temps additionnel qui sera de six minutes.

22:48 - Marçal récolte un carton jaune Sur une contre-attaque italienne, Guimaraes tacle violemment Ramsey mais l'arbitre laisse l'avantage, jusqu'à une grossière faute de Marçal sur Rabiot. C'est ce dernier qui écope d'un carton jaune et Guimaraes passe entre les mailles du filet, alors qu'il avait déjà reçu un carton jaune...

22:47 - Caqueret écope d'un carton jaune Maxence Caqueret prend un carton jaune pour un coup de coude sur Adrien Rabiot dans les airs lors d'un duel au milieu du terrain. C'est le sixième joueur lyonnais averti ce soir.

22:46 - Faute de Bonucci Sur un corner en faveur de la Juve, Leandro Bonucci commet une faute sur Marçal dans la surface lyonnaise et cela va permettre aux Lyonnais de respirer un peu dans cette fin de match.

22:44 - Rechute pour Dybala Gros coup dur pour la Juventus. Paulo Dybala, qui était incertain à cause d'une blessure à la cuisse, s'est refait mal et ne peut pas continuer. Il est remplacé par Olivieri pour les cinq dernières minutes du temps réglementaire.

22:40 - C'est chaud dans la surface italienne Situation tendue dans la surface italienne, après un contact entre Moussa Dembélé et Aaron Ramsey. Après concertation avec son arbitre assistant, M. Zwayer décide de ne pas siffler un deuxième penalty en faveur de l'OL. Ce sera un corner, mais ça ne donne rien.

22:36 - Lopes écope d'un jaune Après une tête puissante de Cristiano Ronaldo qui termine au-dessus du but lyonnais, Anthony Lopes tente de gagner du temps sur le six mètres mais l'arbitre allemand ne se laisse pas avoir et lui adresse un carton jaune.

22:35 - Coup franc pour la Juve La Juve obtient un coup franc plein axe, à une trentaine de mètres. Pas découragé par la distance, Cristiano Ronaldo tente sa chance directement mais c'est directement dans le mur !

22:32 - Double changement pour Turin Maurizio Sarri profite de cette pause fraîcheur pour effectuer deux changements. Paulo Dybala entre à la place à la place de Bernardeschi alors que Danilo remplace Cuadrado, un peu touché physiquement semble-t-il. C'est reparti à Turin, alors qu'il reste deux changements possibles pour chaque équipe.

22:29 - Pause fraîcheur à Turin M. Zwayer accorde une pause aux deux équipes pour se rafraîchir, alors que Gonzalo Higuain envoie une tête au-dessus du but lyonnais sur un centre de Cristiano Ronaldo.

22:28 - Double changement pour l'OL Rudi Garcia décide d'injecter du sang frais dans son équipe à un peu plus de vingt minutes de la fin du match. Jeff Reine-Adelaide et Moussa Dembélé remplacent Karl Toko-Ekambi et Memphis Depay.