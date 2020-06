AS Monaco : éboulement à la Turbie, 1 mort, ce que l'on sait

La reprise de l'entraînement à tourné au drame, aujourd'hui, à Monaco, où la chute d'un rocher a causé la mort d'un ouvrier, à proximité du centre de la Turbie de l'équipe professionnelle de football.

[Mis à jour le 22 juin 2020 à 16h47] La reprise de l'entrainement des joueurs de l'AS Monaco, qui reprenaient aujourd'hui le chemin des terrains après trois mois de coupure forcée, a été endeuillée, ce lundi 22 juin 2020, aux alentours de 14 heures, par la mort d'un ouvrier, à proximité du centre d'entraînement de la Turbie. Selon Nice Matin, "un morceau de la falaise d'environ 10m3, s'est effondré sur un engin de chantier que conduisait la victime", qui travaillait sur le chantier d'extension du site., entamé depuis plusieurs mois. Le quotidien régional ajoute qu'une autre personne, en état de choc, a été transportée à l'hôpital. D'après RMC Sport, le drame s'est produit "alors que les joueurs étaient en train d'arriver" sur les lieux. Aucun d'entre eux ne semble donc avoir été mis en danger par cet accident.

Selon France Provence-Alpes-Côte-d'Azur, qui cite un proche de l'AS Monaco, l'accident s'est produit "sur une zone non sportive et non excessible pour les joueurs et membres du club" nous a précisé un proche de l'ASM" et aurait également fait un blessé léger. On apprend également que la victime était âgée de 56 ans.