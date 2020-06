Vente de l'OM : un prix record et Mourad Boudjellal président ?

OM. Mourad Boudjellal a confirmé lui-même, ce vendredi midi, sur l'antenne de RMC, qu'il était candidat au rachat de l'Olympique de Marseille, aux côtés d'un homme d'affaires franco-tunisien et soutenu par des fonds du Moyen-Orient. L'ancien dirigeant du club de rugby du RC Toulon ambitionne de devenir président de l'OM.

[Mis à jour le 26 juin 2020 à 16h41] "C'est n'importe quoi, ce sont des fake news, le club n'est pas à vendre" : ces propos datent du 15 mai dernier et sont signés Jacques-Henry Eyraud. L'actuel président de l'OM (dont l'actionnaire principal est l'Américain Frank McCourt) réagissait alors à une rumeur de rachat du célèbre club de foot marseillais par le prince saoudien Al-Walid ben Talal, à la tête d'une fortune estimée à plus de 17 milliards d'euros. Le vent a tourné, semble-t-il, en cette fin de mois de juin puisque Mourad Boudjellal, ancien PDG d'une maison d'édition et ex-actionnaire et président du RC Toulon, a confirmé lui-même, ce vendredi, dans l'émission Les Grandes Gueules, sur RMC, que l'Olympique de Marseille était bien en vente et qu'il faisait partie d'un projet de reprise. "Je devais reprendre le club de Toulon (NDLR : le Sporting Toulon, club de rugby de Nationale 2), ça a traîné. Je confirme ce matin que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM de fonds étatique et privés du Moyen-Orient, qui proviennent du pétrole, de l'eau, de l'énergie et qui sont portés par un homme d'affaires franco-tunisien qui est très important. Je ne peux pas donner son nom pour l'instant car une banque privée à été mandatée pour faire une offre de rachat à M. McCourt. Tout est à vendre".

200 millions d'euros évoqués pour le mercato de l'OM

Au sujet du prix de vente de l'OM, Mourad Boudjellal n'a voulu évoquer de chiffres, ce matin, sur RMC, mais a confirmé que le projet était d'envergure et qu'il ambitionnait de devenir le président du club. "Quand on parle du Moyen-Orient, en général, cela veut dire qu'on a les moyens de nos ambitions, a-t-il expliqué. Il y a un projet très fort derrière : un projet méditerranéen". Plus étonnant, Boudjellal a indiqué qu'il allait évoquer le sujet avec Emmanuel Macron. Comme ce sont des fonds étrangers, je vais juste informer le président de la République parce que je sais qu'il aime l'OM. Je lui donnerai l'identité de la personne et des pays concernés". Selon Le Figaro, ce fonds de sociétés privées et étatiques du Moyen-Orient candidat au rachat de l'OM serait prêt effectivement prêt à mettre le prix : il aurait ainsi versé sur un compte de la banque Rothschild la somme de 700 millions d'euros, "avec une répartition ainsi prévue : 300 millions d'euros pour le propriétaire actuel Frank McCourt ; 200 millions d'euros pour éponger le passif de l'OM ; une enveloppe de 200 millions d'euros pour le mercato".

Boudjellal veut faire (re)venir Louis Acariès

Mourad Boudjellal a confirmé son implication dans ce projet de rachat de l'OM, cet après-midi, à l'occasion d'une conférence de presse tenue à Toulon. "C'est un projet qui fait peur mais sur lequel je me suis engagé, a-t-il confié. "Une banque d'affaires de dimension internationale est dépêchée aujourd'hui pour faire une offre de rachat à l'OM, et si cette offre est acceptée par M. Mc Court, je ne pourrai pas tenir mes engagements au Sporting Club de Toulon (...) Mon premier choix aujourd'hui, c'est l'Olympique de Marseille, avec l'objectif d'en faire un club avec une identité méditerranéenne très forte". L'ancien patron du RC Toulon a également indiqué qu'il avait été "autorisé à faire ces déclarations", mais aussi que l'offre de rachat serait formulée la semaine prochaine ("lundi ou mardi"). Interrogé sur son rôle futur en cas de concrétisation des négociations, il a simplement rétorqué : "On m'a demandé de porte le projet". Par ailleurs, Boudjellal n'a pas voulu confirmer l'identité de l'homme d'affaires franco-tunisien qu'il accompagne sur ce projet ("Il se dévoilera très bientôt, on a affaire à des gens sérieux") mais a indiqué qu'il avait déjà des idées concernant l'équipe qu'il aimerait constituer : "J'ai commencé à réfléchir, j'ai proposé aussi certains noms qui me plaisent bien. J'ai proposé pour me rejoindre quelqu'un d'assez emblématique parce que 'est lui qui avait fait venir Pape Diouf à l'OM : j'aimerais bien que Louis Acariès nous rejoigne". La conférence de presse de Mourad Boudjellal en vidéo