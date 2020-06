Barcelone - Atlético Madrid : pronostic, chaîne TV... Les infos du match

BARCA - ATLETICO - Le championnat d'Espagne de foot se poursuit ce mardi 30 juin 2020 avec le choc entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Qui part favori de la rencontre ? A quelle heure et sur quelle chaîne voir le match à la TV et en streaming ? Quelle sera la composition des deux équipes ?

Désormais devance deux points en tête du classement par le Real Madrid, qui affronter Getafe jeudi, le FC Barcelone doit absolument s'imposer, ce soir, dans le cadre de la 33e journée du championnat d'Espagne de football, face à l'Atlético Madrid, troisième, pour espérer rester en course pour le titre. La tâche ne s'annonce pas aisée face à des Colchoneros qui restent sur quatre victoires consécutives, mais les hommes de Quique Setién partent tout de même avec la faveur des pronostics. La cote de victoire du Barça ressort ainsi autour de 1,85 euro, tandis que celle attribuée au succès de l'Atlético s'établit ressort à plus de 4,50 euros. Enfin, le résultat nul est coté entre 3,50 et 4 euros. Faites vos jeux !

En France, les fans de foot et de Liga pourront regarder ce match Barça - Atlético sur la chaîne beIN Sports 1, ce soir, à partir de 22h (heure française). Aucune diffusion en clair n'est programmée à la télévision française (le programme TV).

Si vous préférez regarder ce match entre le Barça et l'Atlético Madrid en streaming sur Internet, rendez-vous sur le site Internet du diffuseur, beIN Connect. L'accès au flux vidéo est là aussi conditionné à la souscription d'un abonnement.

Du côté du Barça Frenkie de Jong et Ousmane Dembélé, blessés, manqueront à l'appel ce soir. Dans le camp des Colchoneros, Diego Simeone, privé de Koke et Savic, suspendus, pourrait miser sur une composition de départ articulée en 4-2-3-1.