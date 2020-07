Manchester City - Liverpool : une correction pour les Reds, le résumé du match

CITY - LIVERPOOL. A peine sacré champion, Liverpool a vécu un vrai cauchemar sur la pelouse de Manchester City, qui s'est imposé 4 buts à 0, jeudi soir pour la 32e journée de Premier League. De Bruyne, Sterling et Foden sont les buteurs mancuniens du soir. Le résumé du match.

23:38 - City donne la leçon au champion Liverpool Sacrés champions devant leur télé la semaine passée, les Reds avaient annoncé leur intention de ne pas bazarder ce déplacement sur la pelouse du dauphin, Manchester City. Klopp avait effectivement aligné son équipe habituelle, mais cela s'est montré bien insuffisant pour faire face à l'équipe de Pep Guardiola, très déterminée à faire chuter les Reds pour la deuxième fois de la saison. Pourtant, le début de match est équilibré, avec notamment une belle occasion pour Mohamed Salah, qui trouve le poteau (20e). Mais quelques instants plus tard, le match bascule. Joe Gomez accroche Raheem Sterling dans la surface et concède logiquement un penalty que transforme Kevin De Bruyne (1-0, 25e). Dix minutes plus tard, c'est Sterling qui conclut victorieusement sur un service de Phil Foden (2-0, 35e). Juste avant la pause, après un une-deux merveilleux avec De Bruyne, Foden enfonce le clou d'une frappe puissante du pied droit (3-0, 45e). Au retour des vestiaires, les occasions s'enchaînent des deux côtés sans qu'aucune des deux équipes ne parvienne à marquer. Il faut attendre la 66e minute pour voir Sterling, bien servi par De Bruyne, conclure avec l'aide d'Oxlade-Chamberlain pour permettre à City de mener 4-0. Le score n'évoluera plus, malgré un joli but refusé à Mahrez dans le temps additionnel. Certainement la tête ailleurs, Liverpool n'a pas fait le poids face à son dauphin, Manchester City, qui était déterminé à le faire tomber. Reste maintenant à voir si les Reds relèveront la tête d'ici la fin de la saison pour continuer leur chasse aux records.

23:29 - Sterling et Foden déterminants Pep Guardiol avait fait le choix fort de laisser ses deux Silva, Bernardo et David, sur le banc ce soir face à Liverpool, préférant faire jouer Phil Foden. Le jeune meneur de jeu anglais lui a donné raison, marquant un but et offrant une passe décisive (à Sterling) ce soir. Foden a été directement impliqué dans 19 buts sur les 24 derniers matches qu'il a joué sous le maillot de City, preuve de sa montée en puissance (9 buts et 10 passes décisives). Quant à Raheem Sterling, après neuf matches face à Liverpool en Premier League, il a enfin réussi à marquer face à son ancien club (2010-2015).

23:22 - Deuxième défaite de la saison pour Liverpool Liverpool vient de subir sa deuxième défaite de la saison seulement sur la pelouse de l'Etihad Stadium. Auparavant, seul Watford avait réussi à battre ces Reds cette saison (3-0), le 29 février dernier, peu avant l'interruption du championnat. C'est en revanche la première fois depuis septembre 2017 que l'équipe de Jürgen Klopp subit une défaite aussi large. La dernière fois, c'était déjà à l'Etihad Stadium, en septembre 2017 (5-0).

23:15 - Peu d'incidence au classement Evidemment, tout est déjà joué pour le titre de champion donc ce résultat n'a aucune incidence sur le titre de champion d'Angleterre de Liverpool, qui va toutefois devoir s'y remettre un peu plus sérieusement si les Reds veulent battre les records qui sont à leur portée. De son côté, City réalise une bonne opération avec cette large victoire, prenant 11 points d'avance sur Leicester, l'actuel 3e de Premier League, à 6 journées de la fin.

23:10 - ⏰ FIN DU MATCH ! Une correction pour Liverpool ! C'est terminé à l'Etihad Stadium, après un dernier but refusé à Mahrez ! Manchester City n'a fait qu'une bouchée du champion en titre Liverpool, qui jouait son premier match depuis son sacre (4-0), lors de ce choc de la 32e journée de Premier League. De Bruyne (25e, sp), Sterling (35e), Foden (45e) et Oxlade-Chamberlain (66e, csc) sont les quatre buteurs mancuniens du soir.

23:03 - Quatre minutes de temps additionnel M. Taylor, alors que tout est joué, décide d'accorder quatre minutes de temps additionnel dans cette rencontre entre Manchester City.

22:59 - Liverpool: Mané laisse sa place Cinquième et dernier changement pour les Reds. Sadio Mané, pas très inspiré comme tous ses coéquipiers, laisse sa place à Minamino, le Japonais arrivé au mois de janvier depuis Salzburg.

22:56 - Mahrez manque le cadre ! Ryad Mahrez se joue de Fabinho d'un crochet extérieur à l'entrée de la surface avant d'enchaîner une frappe du pied droit mais c'est légèrement trop croisé et le ballon fuit le cadre pour quelques centimètres !

22:53 - Manchester City: Guardiola fait deux changements La valse des changements continue dans cette fin de match. Pep Guardiola effectue deux changements d'un coup. Otamendi et Bernardo Silva remplacent Laporte et Sterling.

22:50 - Liverpool: Alexander-Arnold sort Quatrième changement de la part de Jürgen Klopp. Trent Alexander-Arnold laisse sa place au jeune latéral droit Neco Williams, formé lui aussi à Liverpool.

22:48 - Manchester City: Guardiola fait un changement Alors que le jeu reprend, Pep Guardiola effectue un changement. Joao Cancelo remplace Kyle Walker sur le flanc droit de la défense de Manchester City.

22:45 - Pause fraîcheur à l'Etihad Stadium M. Taylor accorde, comme depuis la reprise, une pause aux deux équipes pour récupérer, à 20 minutes du terme de la rencontre. Même si la température n'est pas forcément très estivale ce soir à Manchester.

22:39 - ⚽ BUT ! Liverpool coule encore (4-0) ! Cette rencontre tourne à la démonstration en faveur de City ! Sur un contre initié par Mahrez, Rodri peut ensuite servir De Bruyne sur la gauche. Le Belge lit bien le jeu et sert Sterling sur la droite qui repique dans l'axe et frappe du gauche. Alors que le ballon ne semblait pas cadré, Oxlade-Chamberlain tacle et pousse le ballon dans le but vide... 4-0 pour City après 66 minutes de jeu !

22:36 - Liverpool: Klopp fait deux changements Jürgen Klopp effectue deux changements d'un coup en faveur de Liverpool. Discret, Roberto Firmino est remplacé par Divock Origi pour la dernière demi-heure, alors que Naby Keïta prend la place de Wijnaldum.