PSG - Atalanta Bergame : heure, TV, compo... L'actu du quart de finale

PSG - ATALANTA 2020. Le match tant attendu entre Paris et l'Atalanta Bergame, en quart de finale de la Ligue des champions de football, est programmé ce mercredi 12 août. Diffusion TV, streaming... Sur quelle chaîne voir ce 1/4 de finale ? Découvrez aussi la composition probable du PSG.

[Mis à jour le 11 août 2020 à 18h30] Plus de cinq mois après sa qualification, le PSG retrouve enfin la Ligue des champions, interrompue pendant de longues semaines en raison de la crise du coronavirus. La formation parisienne affronte, sur un seul match, la formation italienne de l'Atalanta Bergame, ce vendredi soir, en quart de finale. Le vainqueur de la rencontre sera ensuite opposé, dans la suite de ce Final 8 inédit, à l'Atlético de Madrid ou au RB Leipzig en demi-finale. Avant de songer au dernier carré, les hommes de Thomas Tuchel devront donc se débarrasser de cette formation méconnue sur le plan international, pour la première fois présente à ce stade de la compétition, mais qui impressionne depuis plusieurs années par son style de jeu très offensif et ses résultats (troisième du championnat italien en 2019). "C'est une équipe très spectaculaire, qui attaque beaucoup, ce sera très difficile", avait prévenu l'entraîneur parisien Thomas Tuchel, mi-juillet, après le tirage au sort.

Présent pour la première fois de son histoire à ce stade de la compétition, pour sa toute première participation en Ligue des champions, le club italien de Bergame va vivre un grand moment mercredi soir face au Paris Saint-Germain. "C'est un rendez-vous historique pour nous, c'est une grande fierté pour une petite ville comme Bergame, de participer à un événement comme celui-là" a confirmé l'entraîneur bergamasque, Gian Piero Gasperini. Pour autant, comme si son équipe ne subissait pas la pression, l'Atalanta ne devrait pas déroger à son jeu habituel qui régale les amateurs de football depuis plusieurs années: "Nous savons que le PSG est une très grande équipe, comme la Juventus en Italie. C'est une équipe construite pour gagner la Ligue des champions, a reconnu Gasperini dans un entretien à L'Equipe. Mais j'ai toujours pensé que nous ne devions pas dénaturer le jeu ni les idées qui nous ont permis d'arriver où nous sommes. Il nous est arrivé, pas souvent, c'est vrai de battre la Juve, alors nous espérons gagner aussi contre Paris."

Le coup d'envoi de ce quart de finale retour de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et l'Atalanta Bergame sera donné à 21 heures (heure française), ce mercredi 12 août 2020, depuis Lisbonne. En cas d'égalité à l'issue du temps réglementaire, les deux équipes tenteront de se départager en prolongation (2x15 minutes) puis, si le score n'évolue pas, lors de la séance des tirs au but.

Si vous souhaitez regarder le match en direct à la TV, ce mercredi, il faut vous diriger vers RMC Sport 1, la seule chaîne, en France, à proposer la diffusion de ce PSG - Atalanta. Plusieurs "replay" de la rencontre sont programmés sur les antennes du diffuseur dans les prochains jours (le programme TV).

Pour accéder à la retransmission en streaming sur Internet de ce quart de finale de la Ligue des champions entre le Paris-SG et l'Atalanta Bergame, la seule solution légale se situe également du côté de RMC Sport et de sa plateforme dédiée. Comme à la télé, seuls les détenteurs d'un abonnement (payant) et des identifiants associés peuvent accéder au flux vidéo en direct.

Thomas Tuchel l'entraîneur parisien, pourrait organiser sa composition de départ en 4-3-3, avec Sarabia sur le côté droit de l'attaque et Marquinhos ou Paredes au milieu de terrain. La compo probable du PSG : Navas - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat ou Kurzawa - Verratti, Marquinhos, Gueye - Sarabia, Icardi, Neymar. Du côté italien, c'est un schéma en 3-4-2-1 qui devrait être choisi par Gian Piero Gasperini. Le milieu offensif Josip Ilicic et le gardien Pierluigi Gollini sont forfaits. La compo probable de l'Atalanta : Sportiello - Toloi, Palomino, Djimsiti - Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens - Malinovski, Gomez - Zapata.

Notez que vous pouvez également suivre, sur cette page, ce match PSG - Atalanta Bergame en direct commenté à partir de 21h ce mercredi soir, avec l'évolution du score en live et le descriptifs des temps forts. Découvrez aussi, avant le coup d'envoi, la présentation des enjeux du match, les statistiques, la composition des équipes, et, dès le coup de sifflet final, un résumé complet et les premières réactions des joueurs et des entraîneurs.