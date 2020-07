Mort de Christopher Aurier : le frère de Serge Aurier tué à la sortie d'un bar

Christopher Aurier, le petit frère du footballeur Serge Aurier, est décédé d'une blessure par balle à l'abdomen ce lundi à Toulouse. Le point sur les faits.

[Mis à jour le 13 juillet 2020 à 16h00] Le petit frère de Serge Aurier (Toulouse, PSG et maintenant Tottenham), Christopher Aurier, est décès d'une blessure par balle à l'abdomen dans la nuit de dimanche à lundi. Selon Europe1, les faits ont eu lieu dans un bar dansant en bordure du centre-ville de Toulouse. Deux balles ont été tirées, alertés, les riverains ont contacté les autorités. Pris en charge par les secours, Christopher Aurier a été transporté au CHU de Rangueil, où il est mort quelques minutes après les faits. L'autopsie a été pratiquée ce lundi après-midi, les résultats devraient être connus dans la soirée. D'après des informations de La Dépêche, le Service Régional de la Police Judiciaire (SRPJ) s'est saisi du dossier. Pour l'heure les motifs de l'attaque sont inconnus et l'auteur des coups de feu est toujours en fuite.

Le monde du football lui rend hommage

Nés à Abidjan en Côté d'Ivoire, Christopher Aurier et son frère sont arrivés en France lorsqu'ils étaient enfants. Après plusieurs années dans la cité des Beaudottes à Sevran (93), Christopher a rejoint le Racing Club de Lens en 2006. Toutefois, le jeune homme n'était pas parvenu à atteindre un niveau professionnel. Le joueur amateur a notamment évolué en National 3 avec le Toulouse Rodeo jusqu'en 2018-2019. Le président du club, interrogé par FranceBleu, s'est dit "surpris et triste" du drame qui touche la famille Aurier. Actuellement engagé au JET, le défunt venait de signer à la Juventus Papus, un club de sixième division. Tottenham, le club de Serge Aurier et Kylian Mbappé, ancien coéquipier de l'international ivoirien, ont apporté leur soutien au numéro 24 des Spurs.

Je suis avec toi ... @Serge_aurier — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 13, 2020

Newsletter Sport Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Selon une source policière Christopher Aurier était "défavorablement connu de la justice". Il avait été lié à une affaire de bagarre et d'agression d'une prostituée dans un hôtel de Lille en 2017, alors qu'il évoluait en division amateur en Belgique. La Voix du Nord rapporte que lui et deux autres personnes ont été soupçonné d'avoir donné rendez-vous à cette prostituée dans une chambre d'hôtel via Internet. Des menaces avec une arme factice, et le vol d'une carte bancaire ont été établis.