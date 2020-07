Real Madrid - Villarreal : heure, chaîne TV, compo... Les infos du match

REAL - VILLARREAL. Le Real Madrid accueille le club de Villarreal, ce jeudi soir, avec l'espoir de valider son titre de champion d'Espagne. Diffusion TV, streaming... A quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ? Découvrez aussi la composition probable des deux équipes.

Le vainqueur de la Liga de football pourrait bien être connu dès jeudi soir, à l'issue de ce Real Madrid -Villarreal, disputé dans le cadre de la 36e journée. Avant les deux dernières rencontres, le club de la capitale espagnole compte en effet quatre points d'avance sur le FC Barcelone et sera sacré de manière certaine en cas de résultat nul ou de victoire. Il pourrait même atteindre son objectif en cas de défaite, si le Barça ne l'emporte pas dans le même temps face à Osasuna. Le bonheur est donc proche pour Zinédine Zidane et ses hommes, même si l'entraîneur français a préféré rester prudent, ce mercredi, en conférence de presse, et refusé de se perdre dans des calculs. "Nous sommes ici pour une seule chose : tenter de gagner le match de demain, c'est ça qui nous motive, nous nous préparons pour cela, rien de plus", a-t-il indiqué alors qu'on lui demandait s'il se satisferait de deux matchs nuls lors des deux dernières journées. "Nous allons tout donner, comme pour tous les matchs, mais l'adversaire va en faire de même, ce sera difficile", a-t-il ajouté.

Le coup d'envoi de ce match comptant pour la 36e journée du championnat d'Espagne sera donné à 21 heures (heure française), ce jeudi 16 janvier 2020, depuis le stade Santiago Bernabeu de Madrid. A noter que les deux équipes disputeront leur dernier match de Liga ce dimanche : les Madrilènes se rendront sur la pelouse de Leganés tandis que Villarreal accueillera Eibar.

Pour ce match décisif, Zinédine Zidane devrait choisir une composition d'équipe très proche de celle qui s'est imposée lundi à Grenade, même si Eden Hazard et Marco Asensio pourraient retrouver une place de titulaire en attaque, aux côtés de Karim Benzema. La compo probable du Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Hazard, Benzema, Asensio. Du côté valencian, Javi Calleja devrait opter pour un schéma en 4-4-2, avec le retour de Gerard Moreno au poste d'avant-centre. La compo probable de Villarreal : Asenjo - Gaspar, Albiol, Torres, Moreno - Chukwueze, Iborra, Anguissa, Cazorla - Moreno, Alcacer.

Si vous souhaitez regarder le match en direct à la TV, ce jeudi soir, il faut vous diriger vers beIN Sports 2, la seule chaîne, en France, à proposer la diffusion de ce Real - Villarreal. Plusieurs "replay" de la rencontre sont programmés sur les antennes du diffuseur qatari (le programme TV).

Pour accéder à la retransmission en streaming sur Internet de ce match du championnat d'Espagne entre le Real Madrid et Villarreal, la seule solution légale se situe également du côté de beIN Sports et de sa plateforme beIN Connect. Comme à la télé, seuls les détenteurs d'un abonnement (payant) et des identifiants associés peuvent accéder au flux vidéo en direct.

Notez que vous pouvez également suivre, sur cette page, ce match Real Madrid - Villarreal en direct commenté à partir de 21h ce jeudi soir, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Découvrez aussi, avant le coup d'envoi, la présentation des enjeux du match, les statistiques, la composition des équipes, et, dès le coup de sifflet final, un résumé complet et les premières réactions des acteurs de la rencontre.