"PSG - Saint-Etienne : 13e Coupe de France pour Paris, le résumé de la finale"

Le Paris Saint-Germain a remporté ce soir sa 13e victoire en Coupe de France, un record, et sa cinquième sur les six dernières années. Le PSG possède maintenant trois longueurs d'avance sur l'Olympique de Marseille (10 victoires) et sept sur l'ASSE et le Losc (6 victoires), au palmarès de la compétition.

23:30 - PSG-Marquinhos: "Pas notre meilleur match"

Le défenseur brésilien du PSG, Marquinhos, était content de cette victoire du PSG lors de cette finale de Coupe de France mais était lui aussi inquiet pour la santé de ses deux coéquipiers sortis blessés ce soir: "C'est très bien. Cela a été un contexte particulier, c'était la première fois sans trop de public et l'ambiance n'était pas aussi chaleureuse que la dernière fois. Mais une finale, il faut la gagner, n'importe comment, a-t-il avoué au micro de France 2. Ce n'était pas notre meilleur match mais on a su l'emporter et garder le score, ce qui était le plus important à ce moment. (Sur les blessures de Kehrer et Mbappé) J'espère que ce n'est pas très grave parce que ce sont deux joueurs qui sont importants dans l'effectif et dans le schéma de notre équipe. On va voir. mais il faut juste penser à bien se préparer, bien travailler. On a encore une coupe à aller chercher et il faut y aller doucement, petit à petit et jour par jour. On verra comment cela va se passer."