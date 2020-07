"PSG - Saint-Etienne : Paris mène mais perd Mbappé, le match en direct"

PSG - SAINT-ETIENNE. Neymar a donné l'avantage aux Parisiens en début de match mais Mbappé est sorti blessé. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Etienne, ce vendredi soir pour la finale de la Coupe de France au Stade de France.

22:32 - Corner pour le PSG Les Parisiens obtiennent un corner en ce début de seconde période mais la défense stéphanoise repousse provisoirement le danger. Provisoirement, car le ballon est rapidement récupéré par les Parisiens. 22:29 - M'Vila écope d'un jaune Yann M'Vila récolte un carton jaune pour avoir protesté un peu trop auprès de M. Delerue après un hors-jeu qui avait mis du temps à être signalé. 22:28 - "Grosse inquiétude" pour Mbappé Selon le journaliste de terrain de France 2, qui diffuse le match, le staff médical du PSG a fait part de sa "grosse inquiétude" concernant la cheville de Kylian Mbappé. L'international français passera des examens demain matin. 22:25 - Deux changement de la part de Puel L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne Claude Puel a effectué deux changements à la pause pour remodeler son équipe. Khazri et Neyou sont entrés à la place de Camara et de Hamouma. 22:23 - ⏰ C'est reparti au stade de France ! M. Delerue siffle le début de la seconde période de cette finale de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Etienne ! Les Stéphanois, menés d'un but et réduits à dix contre onze, engagent. 22:14 - Huit cartons jaunes et un rouge sortis Cette première mi-temps avait plutôt bien débutée, avec une domination stéphanoise durant une vingtaine de minutes, malgré le but inscrit, contre le cours du jeu, par Neymar (14e). Mais tout s'est envenimé ensuite, après un tacle violent de Loïc Perrin sur Kylian Mbappé, avec une échauffourée entre les deux équipes. Au total, M. Delerue a sorti huit cartons jaunes durant cette première période, pour Bakker, Paredes, Verratti (sur le banc) et Marquinhos côté parisien et pour Maçon, Hamouma, Moulin et Camara côté stéphanois. Pour le dernier match de sa carrière, Perrin a été logiquement exclu. Oh le tacle de Perrin sur Mbappé... Le Stéphanois va-t-il prendre un rouge ? pic.twitter.com/gVdQCnl1Og — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 24, 2020 22:05 - ⏰ C'est la pause entre Paris et Saint-Etienne ! C'est la fin de cette première période mouvementée au Stade de France ! Le PSG mène 1 à 0, grâce à un but signé Neymar (14e), mais a perdu Kylian Mbappé, touché à la cheville suite à un tacle violent de Perrin, exclu logiquement. 22:03 - Les Verts souffrent Les joueurs de Claude Puel n'attendent qu'une chose: rentrer aux vestiaires sans encaisser de but supplémentaire dans cette première période. 22:00 - Di Maria frappe directement Le PSG obtient un coup franc intéressant à l'angle de la surface, côté droit. Vicieux, Angel Di Maria le tente directement pour surprendre Jessy Moulin mais le portier stéphanois détourne ! 21:58 - Sept minutes de temps additionnel M. Delerue accorde logiquement un temps additionnel très important après cette interruption liée à la blessure de Mbappé et à l'expulsion de Perrin. Il y aura 7 minutes de plus ! 21:53 - Les Verts ont du mal Alors qu'ils avaient fait un excellent début de match, les Verts n'y sont plus du tout depuis l'expulsion de leur capitaine Loïc Perrin. Les Parisiens dominent sans avoir à forcer leur talent pour le moment tant les joueurs stéphanois manquent des choses simples. 21:50 - Camara récolte aussi un carton jaune Camara arrive très en retard sur Leandro Paredes au milieu du terrain et écope un carton jaune de façon très logique. C'était encore une intervention dangereuse de la part d'un joueur stéphanois. Les Verts sont en train de sortir du match alors qu'ils avaient très bien débutés... 21:47 - ASSE: Moukoudi entre en jeu Pour faire face à l'expulsion de Perrin, Claude Puel décide de faire sortir Yvann Maçon et de faire Harold Moukoudi pour conserver sa défense à trois. 21:45 - PSG: Mbappé sort blessé Kylian Mbappé se prend la tête entre les deux mains car il sait qu'il ne pourra pas reprendre ce soir, touché à la cheville. L'attaquant parisien est remplacé par Pablo Sarabia et rentre aux vestiaires, boitillant. 21:44 - Perrin exclu ! Les images au ralenti sont terribles pour Loïc Perrin, qui prend la cheville de Kylian Mbappé, qui a beaucoup de mal à se relever. Le défenseur stéphanois, qui jouait le dernier match de sa carrière ce soir, est exclu, assez logiquement. LIRE PLUS

PSG - Saint-Etienne : les infos avant la finale

La compo du PSG : Navas - Kehrer, Marquinhos, T. Silva, Kurzawa - Di Maria, Gueye, Paredes, Neymar - Icardi, Mbappé. La compo de Saint-Etienne : Moulin - Debuchy, Fofana, Perrin, Kolodziejczak - M'Vila, Camara - Maçon, Boudebouz, Bouanga - Hamouma. La composition officielle de chaque équipe a été dévoilée une heure avant le coup d'envoi de cette finale de Coupe de France, programmé à 21h10, ce vendredi 24 juillet 2020.

Une diffusion en clair est prévue à la TV, ce vendredi soir, à l'occasion de cette finale de la Coupe de France de foot 2019-2020 entre le PSG et Saint-Etienne : rendez-vous sur France 2, avec Fabien Lévêque et Eric Roy aux commentaires. La chaîne prendra l'antenne à 20h55 et prolongera la soirée après le coup de sifflet final avec la remise du trophée au vainqueur. La retransmission du match en direct est également programmée sur Eurosport 2 (accès au flux vidéo réservé aux abonnés).

Vous préférez regarder le match en streaming ? Pour suivre ce PSG - Saint-Etienne en live sur Internet, via votre ordinateur ou votre tablette par exemple, rendez-vous sur le site web de France 2 (accès gratuit et sans inscription) ou sur la plateforme Eurosport Player (accès réservé aux abonnés). Vivez également le match en direct commenté ci-dessus, avec le résumé des actions et le score en live.