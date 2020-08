Lyon - Manchester City : l'OL élimine City, le résumé du match

RESUME VIDEO LYON - CITY. L'Olympique Lyonnais a réussi l'exploit d'éliminer Manchester City en quarts de finale de la Ligue des champions, samedi soir, en s'imposant sur le score de 3 buts à 1, grâce à des buts de Cornet et de Dembélé. Le résumé de cette rencontre en vidéo.

[Mis à jour le 15 août à 12h00] Manchester City et l'Olympique Lyonnais vont se disputer ce soir le dernier billet pour les demi-finales de la Ligue des champions, édition 2019-2020. Après avoir éliminé le Real Madrid la semaine passée, le club mancunien est l'un des grands favoris de la compétition mais devra se méfier des Lyonnais, qui viennent d'éliminer également un grand d'Europe, la Juventus. Les différents sites de paris sportifs font forcément de City le favori de ce dernier quart de finale de la compétition, avec une cote comprise entre 1,24 et 1,28. La cote pour le match nul au terme du temps réglementaire oscille entre 6,25 et 7,15 alors que la cote pour une victoire lyonnaise est énorme, puisqu'elle varie entre 11 et 13. Après avoir défié les pronostics en éliminant la Juve de Cristiano Ronaldo, l'OL sait qu'il est capable de rééditer une telle performance ce samedi soir, même si la tâche s'annonce peut-être encore plus ardue face aux joueurs de Pep Guardiola.

Le coup d'envoi de ce quart de finale de la Ligue des champions entre Manchester City et l'OL sera donné à 21 heures (heure française), ce samedi 15 août 2020, depuis le stade José-Alvalade de Lisbonne.

Pour ce quart de finale, Pep Guardiola est privé de Sergio Aguëro, blessé, mais retrouve Benjamin Mendy, de retour de suspension. La compo probable de Manchester City : Ederson - Walker, Fernandinho, Laporte, B. Mendy - Gündogan, Rodri, De Bruyne - Mahrez, G. Jesus - Sterling. De son côté, Rudi Garcia devrait reconduire le 3-5-2 qui a permis d'éliminer la Juventus la semaine dernière, avec Moussa Dembélé à la place de Toko-Ekambi. La compo probable de Lyon : Lopes - Denayer, Marcelo, Marçal - Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet - Memphis, M. Dembélé.

Si vous souhaitez regarder le match en direct à la TV ce soir, il faut vous diriger vers RMC Sport 1, la seule chaîne, en France, à proposer la diffusion de ce Manchester City - Lyon. Plusieurs "replay" de la rencontre sont programmés sur les antennes du diffuseur dans les prochains jours (le programme TV).

Pour accéder à la retransmission en streaming sur Internet de ce quart de finale de la Ligue des champions entre Lyon et Manchester City, la seule solution légale se situe également du côté de RMC Sport et de sa plateforme dédiée. Comme à la télé, seuls les détenteurs d'un abonnement (payant) et des identifiants associés peuvent accéder au flux vidéo en direct.

Notez que vous pouvez également suivre, sur cette page, ce match Manchester City - Lyon en direct commenté à partir de 21h ce samedi, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Découvrez aussi, avant le coup d'envoi, la présentation des enjeux du match, les statistiques, la composition des équipes, et, dès le coup de sifflet final, un résumé complet et les premières réactions des acteurs de la rencontre.