PSG - Lyon : date, heure et chaîne TV de la finale de Coupe de la Ligue

PSG - LYON. La finale de la Coupe de la Ligue 2019-2020 de football entre le Paris Saint-Germain et l'OL aura lieu ce vendredi 31 juillet. Horaire, diffusion TV et streaming... Voici ce qu'il faut savoir sur la programmation du match.

Qualifiés pour la finale de la Coupe de la Ligue depuis le mois de janvier, le PSG, et Lyon, qui auraient dû se retrouver en finale la 4 avril dernier, auront dû finalement patienter près de quatre mois de plus avant de pouvoir enfin s'affronter au Stade de France. La rencontre avait en effet reportée en raison de l'épidémie de coronavirus et la nouvelle date a été fixée à ce vendredi 31 juillet 2020. Le coup d'envoi sera donné à 21h10, par Jérôme Brisard, désigné pour arbitrer cette finale, qui se disputera, comme la finale de la Coupe de France la semaine passée, devant un faible nombre de spectateurs, 5 000 personnes au maximum, la jauge autorisée par les autorités en cette période de crise sanitaire.

Les supporters privés de spectacle en tribunes pourront se rabattre sur la retransmission du match à la télévision. Cette finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et Lyon sera en effet proposée en clair sur France 2, avec Fabien Lévêque et Eric Roy aux commentaires. La diffusion de la rencontre est également proposée sur la chaîne Canal+ Sport (accès réservé aux abonnés). Ce choc entre les deux meilleurs clubs français du moment, qui sera aussi accessible en streaming sur le site Internet de France TV Sport (gratuit) et sur mycanal (payant), devrait assurer un joli score d'audience, une semaine après la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Etienne, qui avait réuni près de 5 millions de téléspectateurs.