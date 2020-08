Lyon - Bayern : heure, compo, chaîne TV... Les infos du match

OL - BAYERN - L'Olympique Lyonnais affronte l'ogre de la compétition le Bayern Munich ce mercredi 19 août pour une place en finale de la Ligue des champions. Diffusion TV, streaming... Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Le point, également, sur la composition probable des deux équipes.

Si la présence de Paris dans le dernier carré était envisageable en début de saison, la présence des hommes de Rudi Garcia n'était pas forcément évidente pour tous les spécialistes. Et pourtant, après avoir frôlé l'élimination en phase de poules face à Leipzig, Lyon est en demi-finale de la Ligue des champions après avoir terrassé la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo sur le format aller retour toujours en vigueur pour les huitièmes de finale, mais surtout après avoir éliminé l'un des favoris de ce final 8 à Lisbonne, le Manchester City de Pep Guardiola. Au terme d'un match plein d'abnégations et d'un sacré réalisme, les Gones se sont imposés 3-1 et s'offre le droit de rêver face au Bayern même si Lyon doit rester à sa place comme l'explique Rudi Garcia en conférence de presse. "On sera outsider contre le Bayern. On ne sera pas les mieux placés pour aller en finale. On est dans le dernier carré, on le mérite. Si on va en finale, on l'aura vraiment mérité."

En face, le Bayern est considéré comme l'ogre de la compétition, un rouleau compresseur qui écrase tout sur son passage comme en témoigne la raclée historique infligée au Barça lors des quarts de finale (8-2). Pour la presse allemande, les coéquipiers de Lewandowski vont "démolir" les Lyonnais. Un sentiment pas du tout partagé par Corentin Tolisso qui connait très bien Lyon. "Cela va être un très très gros match. Ils ont vraiment fait un très beau parcours en éliminant la Juve et City ce samedi. Donc on s'attend à un très gros match face à cette équipe." Pour rappel les deux formations se sont déjà affrontées en 2010 pour une demi-finale de Ligue des champions et à l'époque les Allemands s'étaient imposés 1-0 à l'aller et 3-0 au retour...

Le coup d'envoi de la demi-finale de la Ligue des champions entre Lyon et le Bayern Munich sera donné à 21 heures (heure française), ce mercredi 19 août 2020, depuis Lisbonne.

Est ce que Rudi Garcia va faire confiance à son même onze de départ face au Bayern ? Il pourrait y avoir des similitudes même si après son match fantastique, Moussa Dembélé pourrait retrouver une place de titulaire à la place de Toko Ekambi. La compo probable de Lyon : Lopes - Marcal, Marcelo, Denayer - Cornet, Aouar, Bruno Guimaraes, Caqueret ou Thiago Mendes, Dubois - Ekambi ou Dembélé, Depay. Pour le Bayern, il y a une grosse incertitude sur le Français Benjamin Pavard qui a retrouvé l'effectif professionnel mais qui pourrait être encore trop juste pour débuter une demi-finale de Ligue des champions. La compo probable du Bayern : Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Thiago, Goretzka, Müller - Gnabry, Lewandowski, Perisic.

Si vous souhaitez regarder le match en direct à la TV, ce mercredi soir, il faut vous diriger vers RMC Sport 1 ou TF1 qui après un accord avec Atlice peut diffuser la seconde demi-finale de la Ligue des champions. Plusieurs "replay" de la rencontre sont programmés sur les antennes du diffuseur dans les prochains jours (le programme TV).

Pour accéder à la retransmission en streaming sur Internet de cette demi-finale de la Ligue des champions entre Lyon et le Bayern Munich, deux solutions se présentent à vous : RMC Sport et sa plateforme dédiée ainsi que MYTF1. Comme à la télé, seuls les détenteurs d'un abonnement (payant) et des identifiants associés peuvent accéder au flux vidéo en direct.

Newsletter Sport Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Notez que vous pouvez également suivre, sur cette page, ce match Lyon - Bayern en direct commenté à partir de 21h ce vendredi soir, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Découvrez aussi, avant le coup d'envoi, la présentation des enjeux du match, les statistiques, la composition des équipes, et, dès le coup de sifflet final, un résumé complet et les premières réactions des acteurs de la rencontre.