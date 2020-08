"PSG - Bayern : chaîne TV, compo, stats... L'avant-match en direct"

PARIS - BAYERN - En route vers la finale ! Le PSG s'attaque au Bayern Munich ce dimanche soir et vise une première victoire en Ligue des champions ! Compositions d'équipe, stats, dernières déclas, infos pratiques sur les chaînes TV et horaires, ne manquez rien de l'avant-match avant de vivre le coup d'envoi et la rencontre en direct.

17:14 - Le parcours du PSG en Ligue des champions cette saison Sorti en tête du groupe A qui comprenait le Real Madrid, Bruges et Galatasaray, le PSG a ensuite éliminé le Borussia Dortmund en 8e de finale malgré une défaite 2-1 à l’aller puis a éliminé lors de ce Final 8 l’Atalanta Bergame (2-1) et Leipzig (3-0). Son bilan est de 8 victoires, un nul pour une défaite et de 25 buts inscrits pour seulement 5 encaissés. 17:10 - Jamais un club français n’a battu une formation allemande en finale de Coupe d’Europe Trois finales, trois défaites, c’est le bilan des clubs français face à des formations allemandes ! S’il s’agit seulement de la deuxième finale de Ligue des champions franco-allemande après celle, fameuse de 1976 entre le Bayern et Saint-Etienne (1-0, et les fameux poteaux carrés de Glasgow…), deux autres finales ont eu lieu ensuite, d’abord en Coupe des vainqueurs de coupe en 1992 puis en Coupe de l’UEFA en 1996. En 1992, c’est l’AS Monaco qui avait échoué face au Werder Brême, quatre ans avant les Girondins de Bordeaux face au… Bayern Munich. 17:05 - Coup d'envoi prévu à 21h au stade de la Luz de Lisbonne En raison de la crise sanitaire du coronavirus, la phase finale de la Ligue des champions a été reportée au printemps avant d'être organisée cet été via un format inédit à Lisbonne. Les quarts de finale et demi-finale ont eu lieu au stade de la Luz, antre habituelle du Benfica Lisbonne, et José Alvalade, stade du Sporting CP. La finale aura lieu au stade de la Luz ce soir, dans un stade privé de public. Ce stade avait déjà accueilli la finale de la Ligue des champions en 2014, pour la victoire du Real Madrid face à l'Atlético de Madrid. 17:00 - Bienvenue dans ce direct, venez vivre la finale de la Ligue des champions PSG-Bayern avec nous ! H-4 avant le coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich. Pour la première fois depuis l'AS Monaco en 2004, un club français est en passe de remporter la Ligue des champions de football, la plus prestigieuse compétition européenne, et ainsi succéder à l'Olympique de Marseille, seul club français vainqueur. C'était en 1993.

Selon les dernières indiscrétions publiées par L'Equipe ce dimanche, et après le dernier entraînement samedi soir au stade de la Luz, le PSG se présente quasiment au complet ce dimanche face au Bayern Munich en finale de la Ligue des champions. De retour à l'entraînement, Keylor Navas a de plus en plus de chance d'être titulaire même si Sergio Rico est maintenu sous pression par le club. Le journal L'Equipe annonce déjà Navas titulaire. Autre questionnement autour de Marco Verratti, blessé au mollet début août pendant un entraînement. "Est-ce qu'il a les capacités de jouer 120 minutes? Non, bien sûr. Il faut décider demain de sa titularisation ou pas", a déclaré Thomas Tuchel lors de sa conférence de presse, samedi. La tendance va plutôt à un rôle de remplaçant. Quant à Mauro Icardi, il pourrait une nouvelle fois rester sur le banc. La compo probable du PSG : Rico ou Navas - Kehrer, Kimpembe, Silva, Bernat - Verratti ou Paredes, Marquinhos, Paredes ou Herrera - Di Maria, Neymar, Mbappé

Côté Bayern, Benjamin Pavard s'est dit "disponible" même s'il n'est "pas à 100%", après sa blessure au pied gauche. Lors d'une conférence de presse, samedi 22 août, dans l'après-midi, Hans-Dieter Flick ne s'est pas exprimé sur le sort de Ivan Perišić, de Philippe Coutinho ou de Kingsley Coman. "J'attends le dernier entraînement aujourd'hui. (...) Ils sont une option, c'est encore ouvert", a déclaré l'entraîneur. Il en va de même pour Jérôme Boateng, qui avait senti une douleur musculaire contre Lyon en demi-finale. La compo probable du Bayern : Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Alcantara, Goretzka - Coman ou Perisic, Müller, Gnabry - Lewandowski.

Pour accéder à la retransmission en streaming sur Internet de la finale de la Ligue des champions entre Paris et le Bayern Munich, deux solutions se présentent à vous. D'un côté RMC Sport et de sa plateforme dédiée. Comme à la télé, seuls les détenteurs d'un abonnement (payant) et des identifiants associés peuvent accéder au flux vidéo en direct. Mais également sur MyTF1 puisque le match est diffusé en clair.

Si vous souhaitez regarder la finale de la Ligue des champions en direct à la TV, ce dimanche soir, il faut vous diriger vers RMC Sport 1, plusieurs "replay" de la rencontre sont programmés sur les antennes du diffuseur dans les prochains jours (le programme TV) mais surtout sur TF1 puisque la première chaîne nationale diffusera gratuitement la rencontre ce dimanche avec Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu aux commentaires.

Newsletter Sport Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern sera donné à 21 heures (heure française), ce dimanche 23 août 2020, depuis Lisbonne.