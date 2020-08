"PSG - Bayern : Coman brise le rêve de Paris, le résumé"

PARIS - BAYERN - Le PSG n'a pas remporté la finale de la Ligue des champions ce dimanche soir, battu 1-0 par le Bayern Munich après un but de Kingsley Coman, joueur formé... au PSG. Neymar, Angel Di Maria et Kylian Mbappé ont buté sur un Manuel Neuer impérial.

23:06 - Le résumé de la finale Le rêve du PSG de conquérir sa première Ligue des champions à Lisbonne est passé. Les Parisiens se sont inclinés 1-0 en finale dimanche soir face au Bayern Munich lors d'une finale équilibrée, d'abord très animée puis tactique et enfin frustrante pour les joueurs de la capitale, rapidement éteints et à court de solutions après l'ouverture du score des Allemands. Le PSG avait pourtant livré une bonne première période, se créant plusieurs occasions nettes par Neymar (18e) et Mbappé (45e) alors que Lewandowski avait trouvé le poteau de Navas à la 22e minute sur une frappe en pivot. Endormi par un début de deuxième période plus tactique et calme, le PSG s'est fait punir à l'heure de jeu suite à un long centre de Kimmich au 2e poteau où Coman a surgi pour reprendre de la tête et tromper Navas (1-0). Le joueur formé au PSG donnait alors l'avantage au Bayern. Le PSG ne s'en remettra pas malgré une grosse occasion de Marquinhos butant encore sur un énorme Neuer (70e). Le PSG ne rejoint pas l'OM au palmarès de la Ligue des champions et devra encore retenter sa chance malgré un parcours historique. #PSGFCB #PSGBayern #UCLfinal

0 – 1

⏱ 59’

???? Revivez en vidéo l’ouverture du score par Kingsley Coman pour le Bayern Munichhttps://t.co/nyq5I9G5Hu — TF1 (@TF1) August 23, 2020

23:05 - Coman : "A 100% pour le Bayern mais.." "J'étais à 100% pour le Bayern Munich car je suis 100% professionnel même si ça fait mal de voir Presnel (Kimpembé son ami, ndlr) et son club formateur comme ça", a expliqué le héros du soir, interrogé par RMC Sport après le coup de sifflet final avant de revenir sur la tactique munichoise. "Au début, on a essayé de maîtriser le match mais ils ont eu des contres. On n'a pas pris de but et c'était le plus important", a-t-il jugé. ???????? "Beaucoup de bonheur pour nous, un peu de déception pour Paris"



???? La réaction de Kingsley Coman, unique buteur de cette finale et élu homme du match, beau joueur envers son club formateur.#UCL #UCLFinal #RMCChampions #PSGBayern pic.twitter.com/cp6Gy0j2MR — RMC Sport (@RMCsport) August 23, 2020

22:54 - Neymar en pleurs Le Brésilien a clairement manqué sa finale et s'effondre. La star du PSG est en pleurs sur la pelouse.

22:52 - C'est fini ! Le Bayern remporte la Ligue des champions Coup de sifflet final à Lisbonne ! Le Bayern Munich s'impose 1-0 et remporte la Ligue des champions 2019-2020 grâce à un but de Kingsley Coman. Le PSG échoue en finale et devra retenter sa chance pour enfin glaner la Ligue des champions tant attendue.

22:51 - Dernier contre du PSG.. qui ne donne rien Après un coup-franc pour le Bayern, Mbappé accélère, sert Neymar sur la gauche qui parvient à s'échapper et à centrer devant le but. Choupo-Moting est trop court et le ballon sort en sortie de but. La Ligue des champions tend les bras au Bayern Munich.

22:49 - Quelle occasion pour Paris avec Neymar puis Choupo-Moting ! Mbappé parvient à jouer sur Neymar dans le dos de la défense dans la surface allemande. Neymar parvient à se retourner. Excentré, il frappe. Placé devant le but, Choupo-Moting ne peut reprendre. Sortie de but !

22:48 - 5 minutes de temps additionnel Le temps réglementaire est terminé mais le PSG a encore 5 minutes pour revenir.

22:47 - Choupo-Moting tergiverse et sert Mbappé.. hors jeu A l'entrée de la surface, Choupo-Moting hésite et finit par servir Mbappé, nettement en hors-jeu. De toute façon, Neuer avait encore gagné son duel.

22:45 - Centre raté de Mbappé Neymar sert Mbappé sur la droite. Le Français centre vers Choupo-Moting mais sa passe, beaucoup trop forte, file directement en touche.

22:43 - Tolisso entre en jeu pour le Bayern Un nouveau Français sur la pelouse. Corentin Tolisso remplace Thiago Alcantara.

22:42 - Carton jaune pour Kurzawa Encore un carton jaune pour le PSG. Après une passe trop molle de Neymar, Kurzawa commet la faute et écope d'un carton jaune.

22:41 - Coutinho ne trouve pas le cadre sur son coup-franc Coutinho contourne le mur mais le ballon passe à côté du but de Navas.

22:40 - Carton jaune pour Thiago Silva qui fauche Lewandowski lancé Après une perte de balle de Marquinhos, Lewandowski est lancé à 40 mètres du but, accélère et tente de passer Thiago Silva. Le Brésilien commet la faute et prend un carton jaune.

22:39 - Le match se tend et devient hâché Les fautes se multiplient, les minutes passent et le PSG n'arrive plus à s'approcher du but de Manuel Neuer.