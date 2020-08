PSG - Bayern : heure, compo, chaîne TV... Les infos de la finale

PARIS - BAYERN - La grande finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich est prévue pour dimanche. Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Le point, également, sur la composition probable des deux équipes.

Plus que quelques jours à tenir avant la grande finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern. Pour ce rendez-vous historique pour le football français et surtout pour le club de la capitale, les Parisiens affrontent l'ogre allemand. Thiago Silva, capitaine de Paris, ne veut pas que le club se contente juste d'une finale, il veut la gagner même si le Brésilien a conscience du niveau du Bayern. "Tous ceux qui aiment le football considèrent cette équipe comme un modèle à la fois sur la scène européenne et mondiale. Une équipe qui joue avec une intensité élevée et qui a beaucoup de qualité. Et ça va de leur gardien, qui fait partie des meilleurs au monde, à leur attaquant qui est le meilleur buteur de la Ligue des champions cette saison, c'est l'une des meilleures équipes du monde. Nous devons respecter leur équipe et essayer de garder notre façon de jouer, comme nous l'avons fait toute la saison, pour être à notre plus haut niveau."

Si l'euphorie était grande à Paris après la qualification en finale, cette dernière était bien mesurée pour le Bayern qui a l'habitude de ce genre de rendez-vous. Kingsley Coman, ancien joueur du PSG explique que ce qui compte c'est la finale ! "On est déterminés à gagner cette compétition. On était super contents après le match contre Lyon, comme après le quart de finale. Mais on a déjà fait plusieurs demi-finales, même si moi je n'en ai joué qu'une seule (en 2015 avec la Juventus). On sait que tout ce qui compte, c'est la finale. C'est là qu'on préparera une vraie célébration si on gagne."

Cette finale sera bien évidemment particulièrement suivie en France. Mais en temps de crise du coronavirus, des mesures sont mises en place. Il n'y aura, par exemple, pas de fan zone à Paris, mais une retransmission au Parc des Princes avec une jauge qui sera fixée à 5000 spectateurs. La ville de Saint-Germain-en-Laye, en partenariat avec l'association PSG, a également décidé d'installer un écran géant au Camp des Loges, le centre d'entraînement du club parisien, dimanche soir. 600 personnes pourront profiter de cet événement, 200 enfants de l'association PSG et 400 jeunes entre 18 et 20 ans de la commune.

Le coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern sera donné à 21 heures (heure française), ce dimanche 23 août 2020, depuis Lisbonne.

Le PSG pourrait avoir son effectif au complet pour cette finale de la Ligue des champions même s'il existe un doute sur la présence de Keylor Navas dans les cages. Le portier a repris l'entraînement jeudi mais reste incertain. En revanche, en rentrant quelques minutes lors de la demi-finale face à Leipzig, Marco Verratti semble en bonne posture pour retrouver sa place de titulaire dans le milieu parisien. Devant, Mauro Icardi pourrait de nouveau débuter sur le banc. La compo probable du PSG : Rico ou Navas - Kehrer, Kimpembe, Silva, Bernat - Verratti, Marquinhos, Paredes ou Herrera - Di Maria, Neymar, Mbappé. Du côté du Bayern, Benjamin Pavard, entré quelques minutes lors de la demi-finale face à Lyon pourrait retrouver sa place de titulaire surtout après les faiblesses défensives du Bayern face à Lyon. L'autre incertitude concerne la présence ou non de Kingsley Coman à la place de Perisic. La compo probable du Bayern Munich : Neuer - Kimmich ou Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Alcantara ou Kimmich - Gnabry, Müller, Perisic ou Coman - Lewandowski.

Si vous souhaitez regarder la finale de la Ligue des champions en direct à la TV, ce dimanche soir, il faut vous diriger vers RMC Sport 1, plusieurs "replay" de la rencontre sont programmés sur les antennes du diffuseur dans les prochains jours (le programme TV) mais surtout sur TF1 puisque la première chaîne nationale diffusera la rencontre ce dimanche avec Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu aux commentaires.

Pour accéder à la retransmission en streaming sur Internet de la finale de la Ligue des champions entre Paris et le Bayern Munich, deux solutions se présentent à vous. D'un côté RMC Sport et de sa plateforme dédiée. Comme à la télé, seuls les détenteurs d'un abonnement (payant) et des identifiants associés peuvent accéder au flux vidéo en direct. Mais également sur MyTF1 puisque le match est diffusé en clair.

Newsletter Sport Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Notez que vous pouvez également suivre, sur cette page, ce match PSG - Bayern en direct commenté à partir de 21h ce dimanche soir, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Découvrez aussi, avant le coup d'envoi, la présentation des enjeux du match, les statistiques, la composition des équipes, et, dès le coup de sifflet final, un résumé complet et les premières réactions des acteurs de la rencontre.