"PSG - Bayern : suivez le match en direct !"

PARIS - BAYERN - C'est le grand soir ! Le PSG défie le Bayern Munich en finale de la Ligue des champions. A Lisbonne, les Parisiens rêvent de remporter pour la 1ere fois la prestigieuse coupe européenne. Suivez le match en direct et ne manquez rien de cette finale !

21:18 - Neymar bute sur Neuer, quelle occasion ! Mbappé est à nouveau servi côté gauche et lance Neymar dans la surface. Excentré, le Brésilien se retrouve face à Neuer mais sa frappe est déviée par le gardien allemand qui remporte ce premier duel ! Quelle occasion pour le PSG à la 18e minute de jeu. Cette fois, la finale est lancée ! 21:16 - Faute d'Alcantara sur Di Maria Angel Di Maria est fauché côté droit par Thiago Alcantara. Coup franc pour le PSG. Le ballon file jusqu'à Manuel Neuer. 21:15 - Mbappé, à nouveau servi, est contré ! Dans la foulée, Mbappé est à nouveau bien servi dans la surface côté gauche. L'attaquant français tente d'ouvrir son pied droit mais Kimmich est à nouveau au contre. 21:13 - Frappe contrée de Mbappé après un contre un Mbappé est servi sur la gauche face à Kimmich, joue le duel dans la surface puis talonne pour Bernat. La passe n'est pas puissante ni précise mais Bernat parvient à centrer. La passe, contrée, revient sur Mbappé qui frappe. Contré et dégagé par la défense ! 21:12 - Les deux équipes s'observent Premier quart d'heure très équilibré pour l'heure. Le PSG est parvenu à faire remonter son bloc après de premières minutes sous pression. Les champions de France parviennent surtout à bien relancer et à résister au pressing. 21:10 - Le coup franc ne donne rien, touche pour le PSG Kimmich s'impose et dégage de la tête en touche. Dans la foulée, Kehrer s'impose sur son côté et parvient à centrer. Boateng dégage en corner, le premier pour les Parisiens. Le Bayern se dégage. 21:08 - Mbappé obtient un bon coup franc Après une première phase de pressing et une bonne récupération haute de Marquinhos, Mbappé tente d'accélérer côté gauche. Régulièrement pris à deux depuis le début de match, l'attaquant parisien obtient la faute et un bon coup-franc. 21:05 - Première frappe du match, Alcantara tire au-dessus Après une longue offensive, Thiago Alcantara tente sa chance. La frappe de l'Espagnol du Bayern passe nettement au-dessus du but de Navas. 21:05 - Gros pressing du Bayern, le PSG a du mal à sortir le ballon Si le PSG parvient à garder le ballon, il peine à passer le milieu de terrain munichois. Le pressing haut du Bayern Munich ne gêne pour l'instant pas la défense parisienne, vigilante et bien placée mais c'est le Bayern qui a pris l'ascendant dans ce début de match. 21:03 - Coup franc pour le Bayern côté gauche Kimmich se charge du coup franc après une faute de Kehrer sur Coman. L'Allemand place ce ballon au premier poteau mais Paredes dégage de la tête. 21:01 - Première offensive du Bayern Le PSG tente de ressortir proprement le ballon après une récupération de Thiago Silva mais le pressing haut du Bayern Munich gêne les Parisiens qui perdent le ballon aux 30 mètres. Sans dommage puisque les Allemands perdent à leur tour la balle suite à une mésentente. 21:00 - Coup d'envoi, c'est parti ! Le PSG tente d'emblée de presser et met ce ballon dans le camp munichois. 20:58 - L'hymne de la Ligue des champions va retentir Dans un stade vide, les arbitres vont procéder au tirage au sort avec les deux capitaines Thiago Silva et Manuel Neuer. C'est le Parisien qui remporte le toss. Le PSG va engager. 20:56 - Les arbitres précèdent les joueurs sur la pelouse ! Le coup d'envoi approche, les Parisiens suivent les arbitres du match et passent juste à côté du précieux trophée de la Ligue des champions, installé au bord de la pelouse. 20:55 - Les deux équipes sortent des vestiaires La pression monte alors que Munichois et Parisiens quittent leurs vestiaires pour rejoindre le tunnel menant à la pelouse. LIRE PLUS

Les compositions d'équipe sont tombées un peu plus d'une heure avant le coup d'envoi. Bonne nouvelle pour le PSG, Keylor Navas est bien titulaire dans le but. En revanche, Marco Verratti est sur le banc des remplaçants. Le onze du PSG : Navas - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Marquinhos, Paredes, Herrera - Di Maria, Mbappé, Neymar. Du côté du Bayern Munich, un seul changement est à noter par rapport à l'équipe de la demi-finale, Kingsley Coman est titulaire sur le côté gauche de l'attaque bavaroise à la place d'Ivan Perisic. Jérôme Boateng est donc bien titulaire en défense, lui qui était incertain après la demi-finale. Le onze du Bayern : Neuer - Kimmich, Boateng, Alaba, Davies - Thiago Alcantara, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski.

Pour accéder à la retransmission en streaming sur Internet de la finale de la Ligue des champions entre Paris et le Bayern Munich, deux solutions se présentent à vous. D'un côté RMC Sport et de sa plateforme dédiée. Comme à la télé, seuls les détenteurs d'un abonnement (payant) et des identifiants associés peuvent accéder au flux vidéo en direct. Mais également sur MyTF1 puisque le match est diffusé en clair.

Si vous souhaitez regarder la finale de la Ligue des champions en direct à la TV, ce dimanche soir, il faut vous diriger vers RMC Sport 1, plusieurs "replay" de la rencontre sont programmés sur les antennes du diffuseur dans les prochains jours (le programme TV) mais surtout sur TF1 puisque la première chaîne nationale diffusera gratuitement la rencontre ce dimanche avec Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu aux commentaires.