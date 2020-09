Marseille - Saint-Etienne : horaire, chaîne TV, compo... L'actu du match

OM - SAINT-ETIENNE. L'Olympique de Marseille affronte l'ASSE, ce jeudi 17 septembre 2020, en match en retard de la 1ère journée de la Ligue 1 de football. Diffusion TV, streaming... Sur quelle chaîne et à quelle heure voir la rencontre ? Le point, également, sur la composition probable des deux équipes.

C'est un duel de haut de tableau qui oppose l'OM (6e du classement) à l'AS Saint-Etienne (4e), ce jeudi au Stade Vélodrome. Les deux équipes ont remporté leurs deux premiers matchs dans cette Ligue 1 2020-2021 et comptent bien profiter de cette confiance pour prolonger leur série. "On sait que celui qui gagnera le match va prendre la tête du championnat, c'est d'autant plus important dans les têtes", a d'ailleurs rappelé Valentin Rongier, le milieu de terrain de lOlympique de Marseille, cette semaine, devant la presse. On ne va pas se cacher, martèle Rongier. Si on négocie bien cette série, on peut lancer notre saison". De son côté, Claude Puel, le coach de l'ASSE, est apparu plutôt confiant et ambitieux avant la rencontre, en déclarant notamment : "C'est un bon match à jouer. Je sais que le club n'a pas obtenu de victoire depuis longtemps là-bas. C'est un petit challenge pour le groupe".

Le coup d'envoi de ce match entre l'Olympique de Marseille et l'AS St-Etienne sera donné à 20h45, ce jeudi 17 septembre 2020, depuis le Stade Vélodrome, par Ruddy Buquet, l'arbitre de la rencontre, qui sera assisté de Guillaume Debart et Gilles Lang.

Pour ce match face aux Verts, André Villas-Bos est privé de Dario Benedetto, Jordan Amavi (suspendus) et Yuto Nagatomo (pas qualifié), tandis que Bouna Sarr est incertain. La compo probable de l'OM : Mandanda - Sarr ou Balerdi, Gonzalez, Caleta-Car, Sakai - Sanson, Kamara, Rongier - Lopez, Thauvin, Payet. Du côté de l'ASSE, Gabriel Silva (cuisse) manquera à l'appel. Arnaud Nordin et Yvan Neyou sont incertains. La compo probable de Saint-Etienne : Moulin - Debuchy, Fofana, Kolodziejczak, Maçon - Camara, Youssouf - Hamouma, Aouchiche, Bouanga - Abi.

Ce match OM - Saint-Etienne ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce jeudi : c'est la chaîne Téléfoot qui assurera la retransmission du match en direct. Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront chargés de faire vivre le match aux téléspectateurs (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Etienne sur Internet, en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut se diriger vers le site Internet dédié de la chaîne Téléfoot. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Newsletter Sport Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Notez également que Linternaute.com vous propose de vivre ce jeudi soir, sur cette page, ce match OM - ASSE en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.