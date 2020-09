"Marseille - Lille : heure, chaîne TV, compo... Les infos du match"

OM - LILLE. L'Olympique de Marseille reçoit le LOSC, ce dimanche 20 septembre 2020, pour le compte de la 4e journée de la Ligue 1 de foot. Diffusion TV, streaming... Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la composition probable des deux équipes.

L'Olympique de Marseille enchaîne son troisième match en une semaine, ce dimanche, face à Lille. Après avoir réussi l'exploit à Paris, l'OM a chuté jeudi à domicile face à Saint-Etienne et compte bien sur cette deuxième rencontre d'affilée au Stade Vélodrome pour reprendre sa marche en avant. La tâche s'annonce toutefois difficile face à une formation nordiste qui n'a pas encore connu la défaite en championnat depuis le début de la saison (deux victoire, un nul). Les Olympiens, en difficulté sur le plan offensif face aux Verts, enregistrent le retour de l'avant-centre argentin Dario Benedetto, qui ne sera sans doute pas de trop pour tenter de déstabiliser la solide défense lilloise (un seul but encaissé en trois matchs). "Il va y avoir une réaction parce que, cette fois-ci, l'entraîneur va démarrer avec un vrai attaquant de pointe et qu'il y aura certainement plus d'intensité de la part de l'OM", a d'ailleurs prévenu Christophe Galtier, le coach de la formation nordiste, en conférence de presse.

Le coup d'envoi de ce match entre l'Olympique de Marseille et Lille sera donné à 21h, ce dimanche 20 septembre 2020, depuis le Stade Vélodrome, en clôture de la 4e journée du championnat.

Pour ce match face au LOSC, André Villas-Boas sera privé de Jordan Amavi (suspendus) tandis que Dario Benedetto devrait faire son retour à la pointe de l'attaque. La compo probable de l'OM : Mandanda - Sakai ou Sarr, Gonzalez, Caleta-Car, Nagatomo - Sanson, Kamara, Rongier - Thauvin, Benedetto, Payet. Du côté nordiste, Christophe Galtier doit comoser avec les absences de Xeka et Soumaoro. La compo probable de Lille : Maignan - Pied ou Celik, Fonte, Botman, Reinildo - Sanches, André, Soumaré - Ikoné, David, Bamba.

Ce match OM - Lille ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce dimanche : c'est la chaîne Téléfoot qui assurera la retransmission du match en direct. Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront chargés de faire vivre le match aux téléspectateurs (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et le LOSC sur Internet, en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut se diriger vers le site Internet dédié de la chaîne Téléfoot. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Notez également que Linternaute.com vous propose de vivre ce dimanche soir, sur cette page, ce match OM - Lille en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.