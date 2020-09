"Reims - PSG : horaire, chaîne TV, compo... Les infos du match"

REIMS - PSG. Le Stade de Reims défie le Paris Saint-Germain, ce dimanche 27 septembre 2020, pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure vor le match ? Découvrez aussi la composition probable des deux formations.

Le PSG se déplace à Reims, ce dimanche, avec l'ambition de poursuivre sa remontée au classement de la Ligue 1. Après avoir perdu ses deux premiers matchs de championnat, la formation parisienne a bien réagi la semaine dernière en l'emportant à l'arraché face à Metz (1-0) puis en allant s'imposer de belle manière à Nice (0-3). Face à eux, les hommes de Thomas Tuchel retrouveront une équipe rémoise en difficulté en cé début de saison, qui n'a récolté qu'un point en trois journées en championnat, et qui a déjà dit adieu à l'Europe cette semaine, en s'inclinant au 3e tour de qualification de la Ligue Europa. Le Stade de Reims pourra toutefois se raccrocher au souvenir de ses deux dernières confrontations face à Paris en Ligue 1 : il s 'était en effet imposé sur le score de 2-0 au Parc des Princes en septembre 2019, et l'avait également emporté à domicile sur le score de 3-1, à domicile, en mai 2019.

Le coup d'envoi de ce match entre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain sera donné à 21h, ce dimanche 27 septembre 2020, depuis le stade Auguste-Delaune, par Ruddy Buquet, l'arbitre de la rencontre, qui sera assisté de Mickaël Annonier et Guillaume Debart.

Dans le camp rémois, David Guion devrait opter pour une composition de départ articulée en 4-3-3. Marshall Munetsi, suspendu, est absent. La compo probable de Reims : Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid, Konan - Chavalerin, Berisha, Moreto Cassama - Cafaro, Touré, Dia. Côté parisien, Thomas Tuchel pourra compter sur Angel Di Maria, dont la suspension pour quatre matchs courra à partir de lundi. En revanche, Layvin Kurzawa (suspendu) et Juan Bernat, blessé au genou, manqueront à l'appel. La compo probable du PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker - Di Maria, Verratti, Paredes ou Gueye, Neymar - Icardi, Mbappé.

Ce Reims - Paris Saint-Germain ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce dimanche : c'est la chaîne Téléfoot qui assurera la retransmission du match en direct. Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu seront chargés de faire vivre le match aux téléspectateurs (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre Reims - PSG sur Internet, en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut se diriger vers le site Internet dédié de la chaîne Téléfoot. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Notez également que Linternaute.com vous propose de vivre ce dimanche soir, sur cette page, ce match Reims - PSG en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.