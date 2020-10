France - Portugal : les Bleus neutralisés, le résumé du match

22:50 - Deschamps: "Un match solide"

Didier Deschamps s'est exprimé au micro de M6 après le coup de sifflet final et ce match nul et vierge entre la France et le Portugal: "Ca a été un match solide, assez tactique. On a été mieux en deuxième mi-temps, il y a eu plus de maîtrise mais peu d'occasions des deux côtés. On a pris le dessus en deuxième période, en étant un peu plus haut mais sans vraiment créer de décalages, mais eux aussi. On peut toujours faire mieux, il y aussi la qualité de l'adversaire. Ils prennent des précautions, comme nous avec les joueurs en face comme Ronaldo, qu'on n'a pas beaucoup vu ce soir. Parfois, la passe arrive un peu tard, les déplacements ne sont pas forcément bons... Notre défense et notre milieu a bien fonctionné même si en attaque, on doit faire mieux évidemment pour pouvoir gagner le match, même si ça aurait pu le faire sur un coup de pied arrêté. Je savais que le Portugal était une bonne équipe."