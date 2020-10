Croatie - France : heure, compo, chaîne TV… Les infos du match

FRANCE - CROATIE. L'équipe de France de foot se déplace en Croatie, ce mercredi 14 octobre 2020, dans le cadre de la Ligue des nations. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Quelle composition d'équipe prépare Didier Deschamps ?

L'équipe de France de football se déplace en Croatie, ce mercredi soir, avec l'espoir de s'emparer de la tête du groupe 3, dans la ligue A de cette Ligue des nations. Pour cela, il faudra que les hommes de Didier Deschamps fassent un meilleur résultat que le Portugal (les deux sélections comptent 7 points chacune), qui recevra la Suède dans le même temps. La prestation collective des Bleus, et en particulier l'animation offensive, défaillante le week-end dernier face aux Portugais, sera également observée de près. Le sélectionneur français, qui teste des alternatives sur le plan tactique depuis plusieurs semaines (3-5-2 le mois dernier, 4-4-2 en losange lors deux premiers matchs d'octobre) va-t-il revenir à un dispositif que ses joueurs connaissent mieux (4-2-3-1) ou chercher à perfectionner son schéma à deux attaquants ? La deuxième option est la plus probable si l'on se fie aux propos de Deschamps, qui a indiqué ce mardi, devant la presse : "Je considère que c'est un bon moment pour faire des choses différemment, même si les joueurs ont l'habitude de jouer dans d'autres systèmes en clubs".

Le coup d'envoi de ce match entre l'équipe de France et la Croatie sera donné à 20h45, ce mercredi 14 octobre 2020, depuis le Stade Maksimir de Zagreb, qui ne pourra pas accueillir, crise sanitaire oblige, que 7 000 spectateurs, soit 30 % de la capacité de l'enceinte, la jauge maximale autorisée par l'UEFA depuis le début du mois.

La composition de départ des Bleus devrait à nouveau évoluer pour ce troisième match en une semaine. Certains joueurs titulaires face à l'Ukraine et contre le Portugal (Pavard, Giroud) ou sollicités avec leurs clubs dès vendredi prochain (Kimpembe et Mbappé avec le PSG) pourraient ainsi être ménagés à l'occasion de ce déplacement en Croatie. La compo probable de l'équipe de France : Lloris - Pavard ou F. Mendy, Varane, Lenglet, Digne - Tolisso, Kanté, Pogba - Griezmann - Mbappé ou Martial, Ben Yedder.

Ce Croatie - France bénéficiera d'une diffusion en clair à la TV ce mercredi : c'est TF1 qui assurera la retransmission du match en direct. Le duo de commentateurs phare de la chaîne, composé de Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, sera chargé de faire vivre le match aux téléspectateurs (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre Croatie - France sur Internet, en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut se diriger vers le site Internet de TF1. L'accès au flux vidéo est gratuit, après inscription.

Notez également que Linternaute.com vous propose de vivre ce mercredi soir, sur cette page, ce match Croatie - France en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.