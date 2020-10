"Croatie - France : Griezmann décisif, suivez le match en direct"

L'équipe de France a globalement réussi une bonne première en Croatie et mène grâce à une superbe frappe d'Antoine Griezmann (8e), auteur ce soir de son 33e but sous le maillot bleu. Les joueurs de Didier Deschamps, qui auraient pu bénéficier d'un penalty pour une faute sur Martial dans la foulée, vont toutefois devoir faire attention car les Croates auraient pu revenir dans leur temps fort, sans un grand Lloris, auteur d'une belle parade devant Vlasic (30e).

M. Kuipers siffle la fin de la première période ! La France, grâce à un but superbe de Griezmann (8e), mène un but à zéro en Croatie à la pause.

Antoine Griezmann se charge de tirer ce coup franc. Son coéquipier du FC Barcelone, Clément Lenglet, reprend comme il peut au point de penalty mais le ballon passe juste à côté du but croate.

En grimaçant, Anthony Martial fait son retour sur la pelouse et en profite pour obtenir un bon coup franc excentré, sur la gauche de la surface. Bonne opportunité pour les Bleus avant la pause.

Sur un centre venu de la droite, les Croates réclament un penalty après avoir vu une main de Ferland Mendy sur un duel aérien. M. Kuipers n'a rien vu en tout cas et fait signe de continuer à jouer.

21:21 - Les Bleus souffrent

Après un bon début de match, récompensé par ce but superbe de Griezmann, les Bleus ont reculé et subissent maintenant la pression de l'équipe croate. Les joueurs de Deschamps n'arrivent plus à tenir le ballon.