Bruno Martini : l'état de santé de l'ex-footballeur inquiète, ce que l'on sait

L'ancien gardien de l'équipe de France de foot est hospitalisé en soins intensifs après avoir été victime, hier, d'un arrêt cardio-respiratoire au centre de formation du club de Montpellier, dont il est le directeur adjoint. Bruno Martini, âgé de 58 ans, a été réanimé mais reste dans état grave.

L'heure est à l'inquiétude dans le monde du football et plus particulièrement du Montpellier Hérault Sporting Club, après l'annonce, lundi 12 octobre 2020, de l'hospitalisation en soins intensifs de Bruno Martini, ancien gardien de but de l'équipe de France et aujourd'hui directeur adjoint du centre de formation du MHSC. L'ancien international (31 sélections) âgé de 58 ans a, selon Le Métropolitain, été victime d'arrêt cardio-respiratoire devant sa voiture, sur le parking, hier, en début d'après-midi, au centre d'entraînement de Grammont. Le site d'actualité montpelliérain précise que Martini a été secouru vers 13h30. Probablement entre la vie et la mort à cet instant, il a ensuite été réanimé par une équipe de sapeurs pompiers et un infirmier du service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de l'Hérault, et "un long massage cardiaque a été pratiqué".

La nature exacte de son état de santé n'a pas été communiqué mais le Midi Libre affirme que Bruno Martini a ensuite été transporté dans un état grave à l'hôpital Arnaud-de-Villeneuve de Montpellier, où il a été admis en soins intensifs. Si l'entourage de celui qui a également été membre de le Direction technique du football et entraîneur des gardiens de l'équipe de France de foot se montrent logiquement discrets, l'annonce de son hospitalisation a provoqué quelques réactions émues, notamment celle de son ancien coéquipier et concurrent à l'AJ Auxerre, Lionel Charbonnier, qui s'est exprimé hier soir sur son compte Twitter :