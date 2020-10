Nîmes - PSG : heure, chaîne TV, compo... Les infos du match

NIMES - PSG. Le Paris Saint-Germain se déplace dans le Gard, pour affronter le Nîmes Olympique, ce vendredi 16 octobre 2020, pour le compte de la 7e journée de la Ligue 1 de foot. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la composition probable des deux équipes.

Coincé entre les matchs internationaux de mercredi et le début de la phase de poules de la Ligue des champions, ce déplacement à Nîmes ne survient pas au meilleur moment pour le PSG, qui devrait aligner un onze de départ assez inédit pour l'occasion (voir la composition probable des équipes). Il s'agira quoi qu'il en soit. L'objectif des Parisiens sera néanmoins de poursuivre sa remontée au classement (4e) dans ce championnat qu'ils avaient débuté par deux défaites d'affilée. "Le défi est de trouver un onze titulaire capable de gagner, d'être ambitieux", a indiqué avec le sourire Thomas Tuchel, ce jeudi, en conférence de presse, avant d'ajouter : "Nous n'avons jamais pris un match à la légère avant une rencontre de Champions League, et nous ne commencerons pas demain". De son côté, Frédéric Arpinon a listé les ingrédients que son équipe devra utiliser pour gêner son adversaire et tenter de crée la surprise : "l faut qu'on garde notre solidité défensive, même si devant Paris, ce n'est jamais facile (...) Il faudra couper les passes, être fort dans les duels, fort dans les un contre un, défendre intelligemment, ne pas faire beaucoup de fautes".

Le coup d'envoi de ce match de la 7e journée de Ligue 1 entre Nîmes et le PSG sera donné à 21h, ce vendredi 16 octobre 2020, depuis le stade des Costières, par Clément Turpin, l'arbitre de la rencontre.

Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, déplore les absences de nombreux joueurs pour cause de suspension (Di Maria, Kurzawa, Marquinhos), blessure (Bernat, Verratti, Draxler, Icardi, Kehrer) et suspicion ou contamination avérée au Covid-19 (Herrera, Danilo Pereira), tandis que Mbappé et Neymar pourraient être ménagés en vue du match de Ligue des champions face à Manchester United, mardi prochain. La coach allemand pourrait décider d'organiser sa composition de départ en 4-3-3. La compo probable du PSG : Navas - Florenzi, Diallo, Kimpembe, Bakker - Paredes, Gueye, Rafinha - Sarabia, Kean, Ruiz-Atil. Du côté gardois, Frédéric Arpinon sera privé d'Anthony Briançon, suspendu, et de Zinedine Fehrat, blessé. La compo probable de Nîmes : Reynet - Burner, Martinez, Landre, Paquiez - Ripart, Fomba, Benrahou - Eliasson, Denkey, Koné.

Ce Nîmes - PSG ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce vendredi : c'est la chaîne Téléfoot, disponible sur abonnement, qui assurera la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Nîmes Olympique sur Internet, en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut se diriger vers le site Internet dédié de la chaîne Téléfoot. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

