Rennes - Krasnodar : horaire, compo, diffusion TV... Les infos du match

RENNES - KRASNODAR. Le Stade rennais reçoit l'équipe russe du FC Krasnodar, ce mardi 20 octobre 2020, en Ligue des champions. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne voir ce match de foot ? Le point, également, sur la composition probable de la formation bretonne.

Le Stade Rennais dispute demain le première match de son histoire en Ligue des champions. Pour ce baptême du feu, la formation bretonne affronte Krasnodar dans le cadre du groupe E de la phase de poules, dans lequel figurent également Chelsea et le FC Séville. Avant d'affronter ces deux gros bras, Rennes aura l'ambition de faire le plein de points face à une équipe russe qui semble être la moins redoutable de la poule. Avant ce grand rendez-vous, Julien Stéphan, le coach des Rouge et Noir, s'est toutefois montré prudent au moment d'évoquer ce premier adversaire. "C'est une équipe moderne, parce qu'elle est à la fois ambitieuse avec le ballon et intense à la perte du ballon, avec une très bonne faculté à créer le danger dans les trente derniers mètres, a-t-il souligné lundi devant la presse. Elle peut parfois être déséquilibrée mais je pense que l'enjeu du match va faire que cette petite fragilité va être tout de suite rectifiée. C'est une équipe qui mérite vraiment le respect".

Le coup d'envoi de ce match entre Rennes et Krasnodar sera donné à 21h, ce mardi 20 octobre 2020, par le Grec Tasos Sidiropoulos, l'arbitre de la rencontre, depuis le Roazhon Park, qui sera autorisé à accueillir 5 000 personnes.

Suspendus le week-end dernier en Ligue 1, Damien Da Silva et Steven Nzonzi devraient retrouver le onze de départ; tout comme Eduardo Camavinga, ménagé en championnat. En revanche, Faitout Maouassa, blessé, manquera à l'appel. La dernière recrue Jérémy Doku pourrait débuter sur l'un des deux côtés de l'attaque. La compo probable de Rennes : Salin ou Gomis - Traoré, Da Silva, Aguerd ou Rugani, Dalbert - Bourigeaud, Nzonzi, Camavinga - Doku, Guirassy, Terrier.

Ce match entre Rennes - Krasnodar ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV : c'est la chaîne RMC Sport 2 qui assurera la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre entre le Stade Rennais et le FC Krasnodar en streaming, il faut se diriger vers le site Internet dédié de RMC Sport. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Notez également que Linternaute.com vous propose de vivre ce mardi soir, sur cette page, ce match Rennes - Krasnodar en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live.