Rennes - Krasnodar : les Bretons accrochés à domicile, le résumé du match

23:38 - Le résumé de la rencontre

Ce soir, Rennes peut s'en mordre les doigts. Pour leurs premiers pas de leur histoire en Ligue des champions, la copie aurait pu être quasi parfaite. Tout avait d'ailleurs bien commencé quand les Rennais avaient choisi d'imposer leur rythme à l'image d'un Camavinga très disponible, tranchant, remuant. Le néo tricolore s'offrit même une superbe frappe (25e). Mais Safonov, très inspiré ce soir, dégouta une première fois les rouges et noirs d'une superbe claquette. Les joueurs de Krasnodar auront leur période, eux aussi. Ils étaient même proche d'ouvrir le score mais Da Silva sauva les siens en s'interposant, sur sa ligne, face à la frappe de Berg (32e).

Le match est emballant, agréable à suivre. Tous deux novices parmi les grands d'Europe, Rennes et Krasnodar n'ont pas démérité dans cette affiche aux airs familiers d'Europa League. Mais ceux sont les Rennais qui auront fait basculer la partie une première fois. Un pénalty obtenu, grâce à la VAR, par Terrier et transformé par Guirassy lança les Bretons (1-0, 56e). Mais Krasnodar, peu inspiré dans ce second acte aura quand même su faire mouche. Près de 3 minutes après l'ouverture du score et alors que le public rennais continuait de festoyer et rêvait de victoire, l'Équatorien Ramirez sorti une frappe du gauche. La douche froide et une égalisation sur cette très belle inspiration individuelle (1-1, 59e).

Derrière, Rennes poussera. Par de nombreuses reprises, il aurait pu mais il n'a pas su casser le cadenas russe. Safonov avait décidé de tout gâcher. Et il a réussi à 3 reprises sur des arrêts de grande classe (71e, 74e, 89e). Les 6 minutes de temps en plus n'ont pas suffit, la maladresse était de trop ce soir pour espérer mieux. Le Stade rennais débute par un match nul. Deux points de perdu alors que Chelsea et Séville n'ont pas réussi eux aussi à se départager (0-0). Le voyage dans une semaine en Andalousie s'annonce périlleux. Le FC Séville de Rakitic et Ocampos n'a pas la même carrure que le FK Krasnodar. Tâche à Rennes de s'en souvenir, mercredi prochain, quand la pente de la Ligue des champions s'élèvera encore un peu plus.