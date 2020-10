Olympiakos - OM : horaire, chaîne TV, compo... Les infos du match

OLYMPIAKOS - MARSEILLE. L'OM débute sa campagne de Ligue des champions au Pirée, en Grèce, ce mercredi 21 octobre 2020. Diffusion TV, streaming... Sur quelle chaîne et à quelle heure voir ce match de foot en direct ? Découvrez aussi la composition probable de la formation marseillaise.

L'Olympique de Marseille retrouve la Ligue des champions, ce mercredi, six ans après sa dernière participation, en 2013-2014, qui n'était pas restée dans les mémoires. A l'époque, l'OM avait réussi la triste "performance" de ne pas inscrire le moindre point en six matchs. Cette fois, les hommes de Villas-Boas espèrent bien sûr mieux figurer et ont l'occasion de prendre leurs premiers points dès ce premier match, sur le terrain de l'Olympiakos, probablement l'adversaire le moins redoutable de ce groupe C, qui abrite également le FC Porto et Manchester City. Steve Mandanda et ses coéquipiers tenteront également de raviver d'autres souvenirs chez leurs supporters puisque lors des dernières confrontations entre les deux équipes, en 1991 et en 1994, Marseille s'était à chaque fois imposé au Pirée (1-2 et 0-1).

Le coup d'envoi de ce match entre l'Olympiakos Le Pirée et l'Olympique de Marseille sera donné à 21h, ce mercredi 21 octobre 2020, depuis le stade Georgios Karaiskakis, par l'Italien Daniele Orsato, l'arbitre de la rencontre.

Privé de Boubacar Kamara, suspendu, André Villas-Boas a le choix entre le jeune Pape Gueye (21 ans) et l'expérimenté Kevin Strootman (30 ans) pour le poste de sentinelle. La composition de départ de l'Olympique de Marseille devrait quoi qu'il en soit s'articuler en 4-3-3. La compo probable de l'OM : Mandanda - Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Sanson, Gueye ou Strootman, Rongier - Thauvin, Benedetto, Payet.

Cet Olympiakos - OM ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce mercredi : c'est la chaîne RMC Sport 1 qui assurera la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre Olympiakos - OM sur Internet, en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut se diriger vers le site Internet dédié de RMC Sport. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Notez également que Linternaute.com vous propose de vivre ce mercredi soir, sur cette page, ce match Olympiakos - Marseille en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.