Barça - Real Madrid : horaire, chaine TV, compo... Les infos du match

BARCELONE - REAL. Le choc de la 7e journée du championnat d'Espagne de foot oppose le Barça au Real Madrid, ce samedi 24 octobre 2020. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez aussi la composition probable des deux équipes.

Le choc de la Liga entre le FC Barcelone et le Real Madrid, ce samedi, va mettre aux prises deux équipes en mal de confiance depuis plusieurs semaines. Les Merengue sont certes troisièmes du classement mais restent sur deux tristes défaites, l'une subie en championnat, le week-end dernier, face à Cadix (0-1), l'autre en Ligue des champions, cette semaine contre le Chakhtar Donetsk (3-2), une nouvelle fois à domicile. De son côté le Barça s'est légèrement rassuré en C1 en disposant facilement de Ferencvaros (5-1) mais a également déçu lors des deux dernières semaines sur la scène nationale, en concédant le résultat nul face au FC Séville puis en s'inclinant à Getafe. Ce Clasico risque donc de peser lourd dans la suite de la saison. Il se dit même de l'autre côté des Pyrénées que Zinédine Zidane, le coach madrilène, pourrait se retrouver sur la sellette en cas de nouvelle contre-performance...

Le coup d'envoi de ce match entre le Barça et le Real Madrid sera donné à 16h, ce samedi 24 octobre 2020, depuis le Camp Nou de Barcelone, qui n'accueillera pas de spectateurs puisque la rencontre se jouera à huis clos en raison des mesures anti-Covid imposées par les autorités.

Le FC Barcelone sera à nouveau privé de son gardien de but titulaire Marc-André Ter Stegen blessé, qui sera remplacé par Neto. Pour la reste, il faut s'attendre à du classique, même si la concurrence est rude en attaque, entre Griezemann, Trincao, voir Pedri et Dembélé. La compo probable du Barça : Neto - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Dest - Busquets, De Jong ou Pjanic - Griezmann ou Trincao, Coutinho, Fati - Messi. Du côté madrilène, le retour de Sergio Ramos est attendu tandis que Eden Hazard, touché à la jambe droite, est sur le flanc. Zinédine Zidane organiser sa composition de départ en 4-3-3. La compo probable du Real Madrid : Courtois - Nacho ou Mendy, Varane, Ramos, Mendy ou Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Isco ou Vazquez ou Asensio, Benzema, Vinicius Junior.

Ce "Clasico" entre le FC Barcelone et le Real Madrid ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce samedi : c'est la chaîne beIN Sports 1 qui assurera la retransmission du match en direct. (le programme TV).

Pour regarder cette rencontre Barça - Real sur Internet, en streaming, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut se diriger vers le site Internet de beIN Sports. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

