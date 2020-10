"Barça - Real Madrid : Le Real remporte le Clasico, le résumé du match"

BARCELONE - REAL. Le Real Madrid remporte le Clasico face au Barça 3 buts à 1. Valverde, Sergio Ramos et Modric sont les buteurs madrilènes. Ansu Fati a également marqué pour le Barça. On jouait la 7e journée de la Liga. Découvrez le résumé de ce très bon match joué cet après-midi au Camp Nou.

18:54 - Un Clasico qui a tenu ses promesses Les Clasico ennuyant existent. Ils sont rares. Celui de cet après-midi n'en était pas un, loin de là. Sans spectateurs, les 22 acteurs de la rencontre avait choisit de nous faire vibrer quand même. Mais dans le silence d'un Camp Nou, déserté de ses spectateurs en raison de la pandémie dont il n'est plus nécessaire de dire le nom. En 8 minutes, les filets ont tremblé de chaque côté. La première fois, dès la 5e minute. Après être redescendu au milieu, Benzema a comme de nombreuses fois troqué sa cap de finisseur pour celle de passeur. Et c'est une réussite. Il sert Valverde dans la profondeur qui fusille ensuite Neto (0-1, 5e). Mené au score, le Barça appelle Messi pour répondre. L'Argentin lance merveilleusement bien Alba. L'arrière gauche lève la tête et sert Fati qui trompe Courtois (1-1, 8e). Ansu Fati devient le plus jeune joueur a marqué lors d'un Clasico. Barcelonais et Madrilènes s'offrent de grosses opportunités mais les gardiens sont solides et à la hauteur de l'enjeu. Il faut finalement attendre la fin de match pour voir la rencontre basculer. À l'heure de jeu, l'arbitre consulte la vidéo. Il voit: Lenglet accroche le maillot de Ramos dans la surface. Il prend sa décision: pénalty. Le capitaine du Real ne rate pas l'opportunité. Il tire et trompe Neto pourtant parti du bon côté. Le Real prend l'avantage (1-2, 62e). Koeman a mis le temps mais décide de faire rentrer Dembélé et Griezmann. Les deux entrent sur le terrain à 10 minutes de la fin en même temps que Trincao. Leur entrées auront été inutiles. Ni l'un ni l'autre n'auront apporté. Alors, Modric décidera de mettre fin au suspense. Avec classe. Après une sortie manquée de Neto, le Croate, servit par Rodrygo, humilie le gardien. Deux crochets pour donner le tournis à tout le monde et un extérieur du pied pour conclure (1-3, 90e). Le sort est jeté, le Barça s'incline et voit le Real prendre 6 points d'avance malgré un match supplémentaire. En cette fin d'après-midi, le Real Madrid aura été collectivement au-dessus. Messi, bien seul, n'aura pas su trouver les solutions. Menacé, Zinedine Zidane sort, lui, grand vainqueur de cette confrontation. Une fois encore.

18:15 - Le Barça n'a pas assez frappé Le FC Barcelone n'a pas assez mis en difficulté Thibaut Courtois aujourd'hui. Les coéquipiers de Lionel Messi ont tiré 6 fois au but et cadré que 4 fois. En face, le Real a lui tiré à 13 reprises en cadrant 9 fois ! Si Neto a été impeccable sur de nombreuses situations il ne pouvait rien faire sur les deux premiers buts. Sa sortie approximative sur le troisième but a cependant permis à Modric de montrer toute l'étendue de sa classe.

18:04 - Le Real leader provisoire Tous n'ont pas joué le même nombre de match en Espagne mais grâce à cette victoire, le Real Madrid prend provisoirement la tête du championnat avec 13 points. Ayant joué un match en moins que leur adversaire du jour, les Catalans comptent 6 longueurs de retard sur les Merengues.

17:55 - C'est ter-mi-né ! Les 5 minutes de temps supplémentaires sont écoulées, l'arbitre siffle 3 fois: C'est terminé ! Le Real Madrid remporte ce Clasico 3 buts à 1. Valverde, Ramos et Modric sont les buteurs madrilènes. Ansu Fati avait égalisé à la 9e minute côté barcelonais. Le Real est leader de la Liga.

17:49 - BUT de Modric ! OH LE NUMÉRO DE MODRIC !!! Vinicius est cherché en profondeur, Neto sort et repousse le ballon en plongeant. Derrière Rodrygo récupère et trouve Modric. Le Croate est face à Neto: Une feinte, une seconde, Neto est perdu, le but n'est plus protégé et Modric finit avec un extérieur du pied. C'est au fond ! Quel but magnifique, quel joueur fabuleux. Dans le temps additionnel, le Real Madrid mène 3 buts à 1 !

17:43 - Quelles occasions pour Kroos et Ramos ! Incroyable !! Vazquez fonce coté droit, il centre pour Kroos qui frappe au point de pénalty mais trouve Neto. Derrière, l'Allemand suit et frappe de nouveau mais Neto est bien là ! Un corner suit, le ballon ressort puis revient dans la surface. Ramos est absolument tout seul ! Il a le temps d'armer sa volée mais Neto est encoooore là !! Quelle parade encore ! Madrid avait les opportunités, là, pour tuer le match ! Neto parfait ! Toujours 2-1 pour Madrid.

17:40 - Griezmann et Dembélé entrent en jeu Enfin ! Koeman n'avait pas souhaité bouger son 11 de départ. Mais il choisit enfin de faire trois changements en fin de match. Il fait entrer Griezmann, Trincão et Dembélé. Pedri, Busquets et Ansu Fati sortent. Asension, lui, cède sa place à Rodrygo côté madrilène.

17:38 - Messi trouve le mur Le coup-franc était idéalement placé à 25 mètres plein axe. Messi s'essaye mais trouve le mur blanc. Cela donne un corner. L'Argentin n'a plus marqué lors des 5 derniers Clasico. Il reste 10 minutes.

17:30 - Le Real attend le Barça Le Real Madrid choisit de reculer et d'attendre le Barça. Les Catalans tentent donc de trouver une faille mais les joueurs de Zidane sont bien regroupés. Ils vont désormais procéder en contre avec Vinicius ou Asensio, en dessous aujourd'hui.

17:28 - Entrée en jeu de Modric Valverde, lui aussi touché, est remplacé par Modric. Les Catalans tentent, eux, de revenir et poussent à l'image de Coutinho en solitaire. Ils leur restent 20 minutes.

17:24 - BUT pour le Real Madrid ! ET C'EST DEDANS !!!! Sergio Ramos ne tremble pas et trompe Neto. Le capitaine du Real avait choisit de tirer à ras de terre, à droite du gardien du Barça. Ce dernier plonge pourtant du bon côté mais il est trop court ! Célébration à la CR7 pour Sergio Ramos et ça fait 2-1 pour les Merengues !

17:22 - Pénalty pour le Real ! L'arbitre estime que ce tirage de maillot est suffisant pour siffler pénalty. Après avoir vu les images, il désigne le point de pénalty. Ramos va tenter de redonner l'avantage au Real !

17:20 - Le VAR consulté après tirage de maillot dans la surface du Barça Sur un coup-franc de Toni Kroos, Ramos se fait tirer le maillot par Clément Lenglet dans la surface. L'Espagnol en rajoute 3 tonnes lors de sa chute. L'arbitre va consulter la vidéo.

17:14 - L'occasion de la tête pour Coutinho !! Quelle raté de Coutinho ! Fati est merveilleusement lancé côté droit. Il centre au second poteau, Coutinho était là et place sa tête à 5 mètres du but... mais il ne cadre pas ! Incroyable que le Brésilien ne cadre pas cette tentative alors qu'il était seul !