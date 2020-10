"Barça - Real Madrid : suivez le match en direct"

Si le Barça et le Real ont connu des périodes plus radieuses, c'est en partie expliqué par le nombre d'absents important en ce début de saison. Le Real Madrid ne peut compter sur son attaquant Eden Hazard et Dani Carvajal, tous les deux blessés. Pour les Catalans, il n'y aura ni Ter Stegen ni Umtiti, eux aussi à l'infirmerie.

Le Real Madrid ne connaît donc pas son meilleur début de saison. Loin s'en faut. Zinedine Zidane pourrait alors s'inquiéter quant à son avenir sur le banc madrilène. "Je suis tout à fait conscient de ce qui se raconte çà et là, a expliqué "Zizou" en conférence de presse. Je ne vais pas le nier. Je connais cette histoire mais cela ne doit pas modifier ma manière d’être, de travailler et de préparer la rencontre face au Barça".

15:03 - Le match à suivre dans 1 heure !

Bonjour et bienvenue à tous ! Dans 1 heure, le coup d'envoi du Clasico sera donné au Camp Nou et on vous donne rendez-vous dès à présent pour vivre le match en direct ! Le Barça et le Real Madrid s'affronteront dans un stade vide en raison du Covid-19.