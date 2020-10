Séville - Rennes : chaîne TV, streaming, compo… Les infos du match

SEVILLE - RENNES. Le Stade Rennais se déplace sur la pelouse du FC Séville, ce mercredi 28 octobre 2020, en phase de poules de la Ligue des champions. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Le point, également sur la composition probable de la formation bretonne..

Le Stade Rennais, qui dispute le première Ligue des champions, passe un nouveau test d'envergure, ce mercredi, sur la pelouse du FC Séville, rompu aux joutes européennes. Après leur belle entrée en matière mal récompensée face à Krasnodar la semaine passée (1-1), les hommes de Guy Stéphan ambitionnent cette fois fois d'allier le résultat à la manière. "J'ai fait la promesse avec les joueurs de jouer chaque minute et chaque seconde de chaque match pour n'avoir aucun regret, a précisé Julien Stéphan, l'entraîneur de Rennes, ce mardi, devant la presse. On fera les comptes à la fin, on verra où ça nous mènera".

Le coup d'envoi de ce match entre le FC Séville et le Stade Rennais sera donné à 21h, ce mercredi 28 octobre 2020, depuis le stade Ramon Sanchez-Pizjuan. La rencontre sera arbitrée par le Turc Cüneyt Cakir.

Le Stade Rennais devra faire sans Eduardo Camavinga pour ce déplacement en terre espagnole. Le jeune milieu de terrain, touché à la cuisse le week-end dernier contre Angers, n'a en effet pas été retenu par Julien Stéphan, qui pourrait opter pour une composition de départ bâtie en 4-2-3-1. Steven Nzonzi est, lui, suspendu. La compo probable de Rennes : Gomis - Soppy, Da Silva, Rugani, Traoré - Bourigeaud, Martin - Doku, Grenier, Terrier - Guirassy.

Ce match Séville - Rennes ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce mercredi : ce sont Téléfoot et la chaîne RMC Sport 1 qui assureront la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder ce match entre le FC Séville et Rennes en streaming sur Internet, il faudra vous diriger vers le site Internet de la chaîne Téléfoot, ou sur la plateforme de RMC Sport. L'accès au flux vidéo est conditionné dans les deux cas à la souscription d'un abonnement payant.