Nantes - PSG : heure, chaîne TV, compo… Les infos du match

NANTES - PSG. Le Paris Saint-Germain se déplace à Nantes, ce samedi 31 octobre 2020, pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez également la composition probable des équipes.

Après s'être emparé de la tête du classement du championnat le week-end dernier, le PSG espère confirmer sa bonne dynamique sur la scène nationale (six victoires d'affilée) à l'occasion de ce déplacement à Nantes, qui se situe à la 15e place (avec un match en retard). Compte tenu du calendrier resserré auquel est confronté le Paris Saint-Germain en ce mois d'octobre, Thomas Tuchel devrait effectuer plusieurs changements dans sa composition d'équipe. De son côté le FC Nantes, malgré l'absence de plusieurs éléments en défense, espère tirer profit du prestige de la rencontre pour parvenir à se sublimer et à créer l'exploit. "J'attends de mon équipe qu'elle soit joueuse mais aussi solidaire et rigoureuse ; on est ambitieux mais réalistes", a indiqué Christian Gourcuff, jeudi, devant la presse.

Le coup d'envoi de ce match entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain, disputé dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1, sera donné à 21h, ce samedi 31 octobre 2020, depuis le stade de la Beaujoire, par Hakim Ben El Hadj, l'arbitre de la rencontre.

Du côté nantais, la composition de la défense va être chamboulée puisque Sébastien Corchia, Andrei Girotto et Fabio, testés positifs au Covid-19, ainsi que Nicolas Pallois, suspendu, seront absents. La compo probable du FC Nantes : Lafont - Appiah, Abeid, Castelletto, Traoré - Touré, Louza - Coco, Blas, Simon - Kolo-Muani. Dans le camp parisien Thomas Tuchel sera privé de Neymar, touché cette semaine aux adducteurs, mais aussi de Verratti, Paredes, Icardi, Draxler, Bernat (blessés) et Di Maria (suspendu). La compo probable du PSG : Navas - Dagba, Diallo ou Kehrer, Kimpembe, Bakker - Gueye, Danilo, Rafinha - Sarabia, Kean, Mbappé.

Ce match Nantes - PSG ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce samedi soir : c'est la chaîne Canal+ qui assurera la retransmission du match en direct (le programme TV). L'accès est réservé aux abonnés.

Pour regarder cette rencontre entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain en streaming sur Internet, il faut se diriger vers le site Internet de mycanal. L'accès au flux vidéo est également conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Linternaute.com vous propose de suivre ce match Nantes -PSG en direct commenté ce samedi, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions.