Leipzig - PSG : heure, chaîne TV, compo probable... Les infos du match

LEIPZIG - PSG. Le Paris Saint-Germain dispute un match décisif sur la pelouse du RB Leipzig, ce mercredi 4 novembre 2020, dans le groupe H de la Ligue des champions de foot, sans Kylian Mbappé, blessé. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Quelle composition de départ pour Paris ?

Le Paris Saint-Germain est sous pression avant de se déplacer en Allemagne pour affronter le RB Leipzig, demain, en Ligue des champions. Battu d'entrée par Manchester United puis victorieux à Istanbul, le PSG va en effet disputer un match qui s'annonce décisif dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la compétition, face à un adversaire qui compte lui aussi trois points après deux journées. Le club français dispose d'un avantage psychologique sur la formation allemande, qu'elle avait éliminé en demi-finale de la précédente édition, mais doit composer avec les absences de plusieurs joueurs majeurs, dont Neymar et Kylian Mbappé, qui soignent des blessures musculaires.

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match entre le RB Leipzig et le Paris Saint-Germain : il sera donné à 21h, ce mercredi 4 novembre 2020, depuis la Red Bull Arena. Le Polonais Szymon Marciniak a été désigné par l'UEFA pour arbitrer la rencontre.

L'infirmerie du Paris Saint-Germain est donc à nouveau bien garnie avant ce déplacement en Allemagne. Le forfait de Kylian Mbappé, touché à la cuisse, vient en effet s'ajouter aux absences de Julian Draxler, Juan Bernat, Mauro Icardi, Marco Verratti et Neymar, également blessés. La compo probable du PSG : Navas - Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa - Herrera, Marquinhos, Paredes ou Gueye ou Rafinha - Sarabia, Kean, Di Maria.

Ce match entre le PSG et le RB Leipzig ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV ce mercredi : ce sont Téléfoot et la chaîne RMC Sport 1 qui assureront la retransmission du match en direct (le programme TV).

Pour regarder ce match Leipzig - PSG en streaming sur Internet, via votre tablette, votre ordinateur, ou encore votre smartphone, il faut vous diriger vers le site Internet de la chaîne Téléfoot ou sur la plateforme de RMC Sport. L'accès au flux vidéo est conditionné dans les deux cas à la souscription d'un abonnement.

Nous vous proposons également de vivre ce match entre le RB Leipzig et le Paris Saint-Germain, en direct commenté, sur cette page, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, avant le coup d'envoi, les dernières infos en live et, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre.