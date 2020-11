"Chelsea - Rennes : les Bretons largement battus, le résumé du match"

23:25 - Rennes coule à Chelsea

Le Stade Rennais avait pour espoir, en se rendant à Stamford Bridge, de faire mieux que la semaine passée à Séville (0-1). Les Rennais vont repartir de Londres avec une lourde défaite dans le sac mais une défaite également très frustrante, tant le scénario du match est difficile à digérer pour les hommes de Julien Stéphan. Dalbert a concédé deux penalties en première période, que Werner s'est fait un plaisir de transformer (10e et 41e), et a récolté pour cela deux cartons jaunes, se faisant exclure dès la 41e minute. Les Rennais peuvent surtout regretter le deuxième penalty sifflé, pour une main peu évidente, et l'expulsion. Derrière, il n'y a plus eu de match, malgré toute la bonne volonté des Bretons. Tammy Abraham s'est en plus chargé d'annihiler toute révolte éventuelle en marquant dès le début de la seconde période (50e). Avec cette deuxième défaite consécutive, Rennes reste scotché à la dernière place du groupe E, dont Chelsea a pris le tête ce soir.